Barceló compra el 80 % del especialista en turismo rural Rusticae

Palma, 11 ago (EFECOM).- El Grupo Barceló ha adquirido una participación mayoritaria del 80 % en Rusticae, compañía referente en el segmento del turismo rural, hoteles con encanto y las experiencias locales.

Con esta operación, el grupo turístico mallorquín aspira a posicionarse "en un nicho con gran potencial de desarrollo, en el que pocas grandes marcas turísticas tienen presencia", ha informado en un comunicado.

La actual consejera delegada, Sara Sánchez, mantiene el 20 % restante del capital y continuará liderando la compañía. Por su parte, las fundadoras del proyecto, Carlota Mateos e Isabel Llorens, culminan con esta operación su etapa al frente de la compañía.

Rusticae, fundada en 1996, es un club de hoteles con encanto y alojamientos singulares que en la actualidad cuenta con 210 establecimientos: 186 en España, 18 en Portugal, 4 en Marrakech, y uno en Andorra y en Italia. Del total, 65 son casas de alquiler completo o apartamentos, mientras que el resto son hoteles boutique.

Su propuesta se centra en la alta gama del turismo rural, el servicio personalizado y las experiencias únicas, con un fuerte reconocimiento en el mercado español y valores asociados a la 'marca España', la sostenibilidad y el apoyo a la España rural, detalla Barceló.

La plataforma de reservas www.rusticae.es ofrece más de 100 experiencias creadas por los propios anfitriones con la colaboración de más de 100 proveedores locales.

La alianza permitirá reforzar la marca Rusticae y acelerar su crecimiento, potenciando áreas como la distribución y visibilidad de los alojamientos, el acceso a tecnología de vanguardia y la proyección internacional de la marca, sin modificar su filosofía de "turismo con alma".

Pese a la integración en el grupo, Rusticae continuará operando de forma independiente y desarrollará un plan de negocio conjunto para explorar sinergias en ambos sentidos. EFECOM