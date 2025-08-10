Temas del día de EFE Economía del domingo, 10 de agosto de 2025

Espana agencias

Las remuneraciones en turismo crecieron hasta 19,1 % desde 2019 pero no compensaron la inflación, el calzado afronta transformación frente a la política estadounidense y Estados Unidos y China podrían alargar la tregua arancelaria que culmina el martes

TURISMO SALARIOS

Madrid - Los salarios en las principales ramas del turismo subieron entre un 10,2 %, en el segmento de alojamientos, y un 19,1 %, en el área de hostelería, entre diciembre de 2019 y ese mes de 2024, con lo que perdieron poder adquisitivo, ya que la inflación en ese tiempo superó el 21 %.

SECTORES CALZADO (Entrevista)

Logroño - El sector del calzado debe reinventarse a todos los niveles "sin caer en el pesimismo, pese a que no atraviesa uno de sus mejores momentos", ha afirmado en una entrevista con EFE Alfonso Ruiz, uno de los vicepresidentes de la Federación de Industrias de Calzado Español (FICE), quien ha lamentado "la inestabilidad" que provoca la nueva política comercial de EEUU.

GUERRA COMERCIAL

Washington/Pekín - La tregua comercial de noventa días pactada entre EE.UU. y China concluye este martes, 12 de agosto, aunque el secretario de Comercio estadounidense, Howard Lutnick, ha avanzado que el plazo podría extenderse.

