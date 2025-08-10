Espana agencias

El PSOE insiste en abrir una comisión de investigación en el Senado sobre el 'caso Montoro'

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha vuelto a proponer al PP abrir una comisión de investigación sobre el 'caso Montoro' si los 'populares' quieren "demostrar" que están a favor de la transparencia y que defienden la "tolerencia cero hacia la corrupción".

"Si el PP quiere demostrar que está a favor de la transparencia y que es de tolerancia cero como decimos en el Partido Socialista, tolerancia cero hacia la corrupción o hacia cualquier corrupto la que se pueda dar en nuestro país. Le ponemos la institución del Senado para abrir una comisión de investigación", ha señalado.

De esta manera, ha preguntado por qué y para qué "se pagaron facturas desde la Xunta de Galicia" a Equipo Económico cuando el líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, ejercía como presidente gallego. A su vez, ha inquirido sobre quién dio la orden de esas facturas, quién "se forró" con el pago de las mismas y si existen facturas que se deban conocer provenientes de otras comunidades autónomas (CCAA).

"¿Tenemos derecho a conocer todos los ciudadanos españoles qué es lo que pasó con el caso del señor Montoro y si hay más?", se ha preguntado la portavoz socialista.

Además, ha criticado que el PP pida prudencia con el caso y ha ironizado diciendo que será la misma que ofreció al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz; cualquier exdirigente del PSOE, o familiares del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez. "Esa es la doble vara de medir del PP. Se nos pide prudencia y presunción de inocencia para unos y en cambio señalamiento para el resto o los demás", ha denunciado.

