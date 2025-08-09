Espana agencias

La ANC acusa a Illa de "vender humo con cara de sepulturero" en su primer año de Govern

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha acusado al presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, de "vender humo con cara de sepulturero" ante los problemas que tiene Cataluña durante su primer año al frente del Ejecutivo catalán.

En un comunicado trasladado este viernes, la organización independentista ha criticado que la Generalitat "no tiene capacidad financiera ni competencias para llevar a cabo grandes inversiones, ni para desplegar programas de gasto social".

La ANC considera que Illa no ha cumplido ninguno de los compromisos a los que llegó con ERC para su investidura, como la financiación singular, el traspaso de Rodalies y construir una solución para el conflicto político catalán, y ha acusado al presidente de centrarse en "la españolización de Cataluña".

También ha lamentado que se ha aplazado indefinidamente el combate por la independencia "por parte de Junts y ERC y la desorientación de la CUP", y han sostenido que Cataluña atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia, textualmente.

"No hay soluciones autonomistas, no hay soluciones españolas para afrontar los retos de Cataluña al siglo XXI", ha sostenido la ANC, que ha llamado a retomar el camino hacia la independencia de cara al próximo ciclo electoral.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Milei critica al Congreso y se niega a convalidar leyes de aumento de gasto público

Infobae

"Satisfacción" en la plataforma contra la planta de biogás en Cabezón de la Sal (Cantabria) tras archivarse el proyecto

"Satisfacción" en la plataforma contra

UPN reta a Elma Saiz a demostrar su "total colaboración" pidiendo comparecer en el Parlamento navarro por el caso Cerdán

UPN reta a Elma Saiz

El PSE denuncia pintadas en su sede de San Sebastián en las que se les tilda de "ladrones" en euskera

El PSE denuncia pintadas en

PSE denuncia pintadas en el recinto universitario de San Sebastián en las que se les llama "ladrones" en euskera

PSE denuncia pintadas en el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desalojan a 40 personas por

Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez

Extinguido el incendio en la Mezquita de Córdoba: se desconoce el alcance de los daños materiales, pero “el monumento está a salvo”

El excomisionado del Gobierno tras la dana José María Ángel recibe el alta hospitalaria

Alberto Chicote explica cómo bajó casi 50 kilos: “Estuve muchísimos años pesando 120 kilos”

Un perro se reencuentra con sus dueños tras estar desaparecido durante 11 años

ECONOMÍA

Resultados de la Triplex de

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Un obrero gana 2 millones de euros con un ‘Rasca y gana’ de 10 euros

Dos personas roban la casa de una mujer con demencia y en cuidados paliativos tras falsificar su firma: enfrentan al menos diez cargos

España sumará a su oferta hotelera 800 nuevos proyectos hasta 2028 con una inversión de 7.800 millones de euros

DEPORTES

Álvaro Morata y Alice Campello

Álvaro Morata y Alice Campello vuelven definitivamente a Italia: el acuerdo multimillonario del futbolista con el COMO

La UEFA paga casi 11 millones de euros a los clubes de Rusia: varios equipos de Ucrania no los reciben por estar en “zona de operaciones militares”

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española