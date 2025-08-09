Espana agencias

Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez

Un operativo nocturno despliega 13 equipos para contener un siniestro forestal que amenaza viviendas en Valdelascasas, mientras autoridades aseguran que no se han registrado heridos ni daños materiales y la situación sigue bajo vigilancia extrema

Por Newsroom Infobae

Madrid, 9 ago (EFE).- Unos 40 vecinos de la urbanización Valdelascasas de Aranjuez han sido desalojados en la madrugada de este sábado ante la proximidad de las llamas del incendio forestal declarado en este municipio.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, han desalojado exclusivamente la primera fila de casas de esta urbanización.

De momento no ha habido ningún caso de intoxicación por inhalación de humo y ninguna vivienda ha resultado afectada.

Como ha detallado el 112, hay esta madrugada trabajando en el lugar 13 dotaciones entre bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y agentes forestales. EFE

Incendio forestalAranjuezComunidad de MadridEmergencias 112EFEValdelascasasMadridDesalojoBomberosBrigadas forestales

