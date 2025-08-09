Desalojan a 40 personas por el incendio declarado en Aranjuez

Madrid, 9 ago (EFE).- Unos 40 vecinos de la urbanización Valdelascasas de Aranjuez han sido desalojados en la madrugada de este sábado ante la proximidad de las llamas del incendio forestal declarado en este municipio.
Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, han desalojado exclusivamente la primera fila de casas de esta urbanización.
De momento no ha habido ningún caso de intoxicación por inhalación de humo y ninguna vivienda ha resultado afectada.
Como ha detallado el 112, hay esta madrugada trabajando en el lugar 13 dotaciones entre bomberos de la Comunidad de Madrid, brigadas forestales y agentes forestales. EFE
Últimas Noticias
La inflación en Colombia rompe su racha de desaceleración y cierra julio en 4,90 %
El índice de precios al consumidor interanual presentó un alza durante julio, impulsado por el encarecimiento en alimentos, servicios públicos y sectores como restaurantes, educación y salud, según cifras oficiales, deteniendo la tendencia a la baja de meses anteriores
Barry B se consagra en una noche de música con raíz y sones escoceses
"Satisfacción" en la plataforma contra la planta de biogás en Cabezón de la Sal (Cantabria) tras archivarse el proyecto
La ANC acusa a Illa de "vender humo con cara de sepulturero" en su primer año de Govern
UPN reta a Elma Saiz a demostrar su "total colaboración" pidiendo comparecer en el Parlamento navarro por el caso Cerdán
MÁS NOTICIAS