Societat Civil Catalana acusa a Illa de estar "atado a la agenda del nacionalismo" tras un año de legislatura

Por Newsroom Infobae

El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Álex Ramos, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de estar "atado a la agenda del nacionalismo" cuando se cumple este viernes un año de su investidura.

En un comunicado, la entidad constitucionalista ha criticado que el pacto del Govern del PSC con ERC y "la dependencia del Gobierno de Pedro Sánchez de Junts, le obligan a pagar un precio muy alto que recae sobre la ciudadanía".

También ha lamentado que la financiación singular pactada entre Gobierno y Generalitat "fulmina la igualdad entre los españoles, la solidaridad entre los territorios y favorece la fractura de España".

Ramos ha criticado la política lingüística de la Generalitat, ya que considera que "no sólo es excluyente y conculca derechos fundamentales, sino que, bajo el pretexto de salvar el catalán, oculta una realidad social bilingüe desde hace siglos".

"Esta discriminación institucional del español nos hace perder oportunidades a nivel internacional, económico y social", ha subrayado.

