Societat Civil Catalana acusa a Illa de estar "atado a la agenda del nacionalismo" tras un año de legislatura

El presidente de Societat Civil Catalana (SCC), Álex Ramos, ha acusado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de estar "atado a la agenda del nacionalismo" cuando se cumple este viernes un año de su investidura.

En un comunicado, la entidad constitucionalista ha criticado que el pacto del Govern del PSC con ERC y "la dependencia del Gobierno de Pedro Sánchez de Junts, le obligan a pagar un precio muy alto que recae sobre la ciudadanía".

También ha lamentado que la financiación singular pactada entre Gobierno y Generalitat "fulmina la igualdad entre los españoles, la solidaridad entre los territorios y favorece la fractura de España".

Ramos ha criticado la política lingüística de la Generalitat, ya que considera que "no sólo es excluyente y conculca derechos fundamentales, sino que, bajo el pretexto de salvar el catalán, oculta una realidad social bilingüe desde hace siglos".

"Esta discriminación institucional del español nos hace perder oportunidades a nivel internacional, económico y social", ha subrayado.