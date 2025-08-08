Este viernes, altas temperaturas y cielos claros, salvo por tormentas en áreas de montaña

Madrid, 8 ago (EFE).- Este viernes, el tiempo seguirá siendo anticiclónico con un mantenimiento de las elevadas temperaturas de estos días y cielos soleados en la mayoría del país, aunque por la tarde aumentará la inestabilidad en el interior peninsular con tormentas y chubascos principalmente en áreas de montaña.

Según la Agencia Estatal de Meteorología, las tormentas, que con menos probabilidad afectarán a puntos de la meseta norte y el Pirineo, se prevén más intensas y con rachas muy fuertes de viento en la meseta sur, entorno del Sistema Central, cordilleras Béticas orientales y el sur de la Ibérica.

También serán probables algunas nubes bajas matinales con brumas y bancos de niebla en áreas del noroeste peninsular, golfo de Cádiz y puntos del Mediterráneo, así como calima en Canarias.

Las temperaturas máximas cambiarán poco, con algunos descensos en interiores del extremo noroeste peninsular y ascensos en interiores de Cataluña y golfo de Cádiz, mientras que las mínimas aumentarán de forma ligera.

Los termómetros se mantendrán por encima de los 35 grados en la mayor parte de la península y Canarias, así como en puntos de Baleares, rebasando los 40 en amplias zonas de la mitad sur y en puntos de la meseta norte, Miño y depresiones del nordeste.

No bajarán de los 20 grados, localmente de los 25, en el Mediterráneo, mitad sur peninsular, depresiones del nordeste, Canarias, meseta norte y sur de Galicia.

Los vientos soplarán flojos en general, predominando la componente norte en Galicia y Cantábrico, la este en el Mediterráneo y nordeste peninsular y la sur en el resto, si bien en Canarias serán alisios con intervalos fuertes.

- GALICIA: intervalos de nubes bajas en los litorales del norte al principio y final del día y poco nuboso en el resto, aunque con probables chubascos y tormentas durante la tarde en la montaña de Ourense y zonas aledañas.

Las temperaturas mínimas sufrirán pocos cambios y las máximas irán en ligero ascenso en las Rías Baixas y noroeste de A Coruña y en descenso en el interior de Lugo, sin muchas variaciones en las demás zonas. El viento soplará flojo variable en el interior y moderado de norte en los litorales.

- ASTURIAS: intervalos de nubes bajas, brumas y nieblas a primeras horas en la costa, y cielo despejado en el resto, con algún chubasco aislado en zonas montañosas.

Las temperaturas mínimas registrarán pocas variaciones, al igual que las máximas del litoral, que descenderán en interiores. El viento será flojo de este en la costa y variable en el interior.

- CANTABRIA: cielos despejados, sin descartar alguna bruma de madrugada en el litoral. Las temperaturas no presentarán cambios importantes o ascenderán levemente. El viento será flojo variable, con predominio del nordeste en las horas centrales.

- PAÍS VASCO: cielo poco nuboso, si bien se espera alguna bruma en el litoral de Bizkaia de madrugada, así como chubascos aislados y tormentas en el extremo sur. Las temperaturas mínimas irán en aumento ligero en la mitad norte y las máximas también aumentarán, pero en el interior, donde persistirán los altos valores. El viento se espera flojo variable.

- CASTILLA Y LEÓN: cielo poco nuboso, sin descartar chubascos dispersos con tormenta por la tarde, más probables en el extremo suroeste y zonas de montaña. Las termómetros permanecerán invariables y los vientos, del sur y suroeste o variables, soplarán flojos, con rachas fuertes en zonas de tormenta.

- NAVARRA: cielo despejado con nubosidad de evolución en la Ribera, donde será posible algún chubasco ocasional por la tarde. Las temperaturas se mantendrán o ascenderán ligeramente, manteniendo máximas elevadas en gran parte del territorio. El viento será flojo variable.

- LA RIOJA: cielo poco nuboso, sin descartar chubascos dispersos con tormenta, preferentemente en la sierra. Las temperaturas no cambiarán o presentarán pequeños aumentos y los vientos se esperan variables, flojos.

- ARAGÓN: cielo con intervalos nubosos y, en el Pirineo y sistema Ibérico, chubascos y tormentas, localmente fuertes y con fuertes rachas de viento. Los termómetros irán en ascenso en el tercio norte, que será ligero o sin cambios en el resto.

El viento soplará flojo variable, tendiendo a este y sureste flojo la segunda mitad del día, con aumentos ocasionales de intensidad en el valle del Ebro.

- CATALUÑA: cielo poco nuboso, aunque con nubes bajas matinales en el litoral sur de Tarragona y norte del Ampurdán y probables chubascos y tormentas en el Pirineo durante la tarde. Las temperaturas registrarán pequeños aumentos.

Los vientos serán flojos variables, tendiendo a sureste y sur flojo por la tarde, con algunos intervalos moderados.

- EXTREMADURA: cielo poco nuboso, sin descartar chubascos dispersos y tormentosos, más probables en el norte y este. Las temperaturas mínimas subirán o se mantendrán y no habrá cambios en las máximas. El viento se espera de sur flojo, con rachas fuertes en áreas de tormenta.

- COMUNIDAD DE MADRID: cielo despejado, pero aumentando a nuboso a partir de mediodía, dejando paso a tormentas y rachas muy fuertes de viento en el extremo sur. En las temperaturas destacarán los aumentos de las mínimas, mientras que las máximas superarán los 39 grados en el centro y sur del territorio.

Los vientos soplarán flojos variables, con rachas muy fuertes asociadas a las tormentas.

- CASTILLA-LA MANCHA: cielo poco nuboso, pero tendiendo a cubrirse a partir de mediodía, y con tormentas y alguna precipitación durante la tarde en la mitad occidental y zonas de montaña de la oriental.

En los termómetros predominarán los aumentos de las mínimas y las máximas alcanzarán los 40 grados en los valles del Tajo y Guadiana. Los vientos serán flojos, predominantemente de sur y sureste, con fuertes rachas asociadas a las tormentas.

- COMUNIDAD VALENCIANA: cielo con intervalos de nubes bajas por la mañana en el litoral de Valencia y Castellón. Las temperaturas registrarán pocos cambios o ligeros ascensos, salvo por descensos de las máximas en el interior de Valencia.

El viento se espera flojo variable, con aumentos ocasionales de intensidad en el litoral central y sur de Alicante.

- REGIÓN DE MURCIA: cielos poco nubosos, aunque con nubes de evolución diurna en las sierras del noroeste. Las temperaturas no variarán y los vientos soplarán flojos variables, tendiendo a levante ocasionalmente moderado en las horas centrales.

- BALEARES: cielo con intervalos de nubes altas. Las temperaturas se mantendrán sin variaciones y el viento será flojo del este y nordeste con brisas costeras.

- ANDALUCÍA: cielos poco nubosos, aunque con nubes bajas, brumas y nieblas matinales en el litoral, así como tormentas ocasionales por la tarde en las sierras orientales. Las temperaturas no cambiarán demasiado, salvo por ascensos en las máximas del litoral atlántico.

Los vientos serán moderados de levante en el litoral almeriense y, en el resto, flojos variables, con intervalos moderados de sur en el interior.

- CANARIAS: cielo despejado con intervalos nubosos en franjas costeras del norte de las islas a primeras y últimas horas, que también afectarán a Tenerife en horas centrales, y calima ligera en medianías y zonas altas.

Las temperaturas permanecerán sin cambios o irán en ligero ascenso y los vientos soplarán alisios, con rachas fuertes en vertientes noroeste y sureste, y brisas en costas del suroeste de las islas montañosas. EFE