España ya trabaja en la presentación de la sexta solicitud de pago de plan de recuperación

Madrid, 8 ago (EFECOM).- El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha informado este viernes de que España ya trabaja en la presentación de la sexta solicitud de pago del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de cumplir los compromisos de implementación antes del 31 de agosto de 2026.

Así lo indica el ministerio en un comunicado después de que la Comisión Europea haya anunciado el desembolso a España de 23.100 millones de euros correspondientes al quinto pago, que la institución redujo en unos 1.100 millones por incumplir tres compromisos del plan pactado con Bruselas.

"Este pago sitúa a España como uno de los países más avanzados en la ejecución" y "refuerza su liderazgo en la captación y aprovechamiento de los fondos europeos", señala Economía en el comunicado, en el que destaca su "impacto directo sobre el crecimiento, el empleo y la transformación estructural de la economía".

En este sentido, detalla que el desembolso equivale en torno al 1,5 % del PIB español, por lo que se consolida "el papel del plan como palanca clave de recuperación y modernización de la economía española".

Según añade el comunicado, España ya ha comenzado los preparativos para la sexta solicitud de pago, que requerirá "una revisión en profundidad" del plan para adaptar su diseño al tramo final del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y asegurar su ejecución hasta el cierre, previsto para el 31 de diciembre de 2026.

En total, España ha cumplido ya 264 hitos y objetivos del MRR, lo que ha permitido recibir más de 55.000 millones de euros en transferencias -el 70 % del total previsto- y sitúa al país como el primero de la UE en volumen de fondos no reembolsables recibidos, por delante de Italia y Francia. EFECOM