Espana agencias

España ya trabaja en la presentación de la sexta solicitud de pago de plan de recuperación

El Gobierno avanza en los preparativos necesarios para acceder a nuevos recursos comunitarios, después de obtener el desembolso de 23.100 millones de euros y consolidarse como líder europeo en la captación de ayudas vinculadas a la recuperación económica

Por Newsroom Infobae

Guardar

Madrid, 8 ago (EFECOM).- El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha informado este viernes de que España ya trabaja en la presentación de la sexta solicitud de pago del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el objetivo de cumplir los compromisos de implementación antes del 31 de agosto de 2026.

Así lo indica el ministerio en un comunicado después de que la Comisión Europea haya anunciado el desembolso a España de 23.100 millones de euros correspondientes al quinto pago, que la institución redujo en unos 1.100 millones por incumplir tres compromisos del plan pactado con Bruselas.

"Este pago sitúa a España como uno de los países más avanzados en la ejecución" y "refuerza su liderazgo en la captación y aprovechamiento de los fondos europeos", señala Economía en el comunicado, en el que destaca su "impacto directo sobre el crecimiento, el empleo y la transformación estructural de la economía".

En este sentido, detalla que el desembolso equivale en torno al 1,5 % del PIB español, por lo que se consolida "el papel del plan como palanca clave de recuperación y modernización de la economía española".

Según añade el comunicado, España ya ha comenzado los preparativos para la sexta solicitud de pago, que requerirá "una revisión en profundidad" del plan para adaptar su diseño al tramo final del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) y asegurar su ejecución hasta el cierre, previsto para el 31 de diciembre de 2026.

En total, España ha cumplido ya 264 hitos y objetivos del MRR, lo que ha permitido recibir más de 55.000 millones de euros en transferencias -el 70 % del total previsto- y sitúa al país como el primero de la UE en volumen de fondos no reembolsables recibidos, por delante de Italia y Francia. EFECOM

Temas Relacionados

EspañaPlan de RecuperaciónMinisterio de Economía Comercio y EmpresaComisión EuropeaBruselasMadridRecuperación económicaFondos europeosMecanismo de Recuperación y ResilienciaEmpleoEFE

Últimas Noticias

Infografías del viernes 8 de agosto

Infobae

Muere una mujer de 60 años cuando se bañaba en una playa de Fuengirola (Málaga)

Infobae

Sánchez manda su "cariño y apoyo" al excomisionado de la dana en Valencia tras su hospitalización

Sánchez manda su "cariño y

Prohibir los actos islámicos, el último de la larga lista de peajes de Vox al PP

Infobae

Vox también intentó vetar celebraciones musulmanas en instalaciones municipales de Murcia

El ayuntamiento de Murcia descartó una propuesta que buscaba impedir ritos musulmanes en espacios públicos, optando por defender la diversidad y la libertad religiosa, pese a las críticas sobre identidad local y convivencia expresadas durante el pleno

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un año desde que Carles

Un año desde que Carles Puigdemont burló a los Mossos, entró en España, se reunió con sus fieles en el centro de Barcelona y se fue: cómo logro huir

Los países en los que los españoles no son bienvenidos incluso con un pasaporte válido

Abascal defiende el veto al Islam en Jumilla: “Hay que proteger a los españoles”

El excomisionado para la DANA, José María Ángel, hospitalizado tras un intento de suicidio

“He gastado cerca de 20.000 euros para nada”: varias víctimas denuncian las prácticas de este fabricante de piscinas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 8 agosto

Un director ejecutivo de 22 años defiende trabajar 80 horas semanales: “Las jornadas laborales empiezan a las 9:00 y terminan a las 23:00”

El ‘Tesla vietnamita’ que sólo ha vendido 84 coches en toda Europa en los últimos seis meses: de la ambición de expansión al repliegue a Asia

Turkish Airlines planea presentar una oferta de compra por Air Europa

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

DEPORTES

Iñigo Martínez, a un paso

Iñigo Martínez, a un paso de Arabia: su salida dará oxígeno salarial al Barça para inscribir fichajes

Fallece a los 68 años el periodista deportivo Manuel Esteban ‘Manolete’, referente y pionero en la información sobre el mercado de fichajes de fútbol

Los nominados al Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí, Lamine Yamal, Alexia Putellas y Luis Enrique lideran la candidatura española

Alcaraz regresa en Cincinnati y confiesa su objetivo de cara al final de la temporada: “Quiero volver a ser el número uno”

¿Cuánto cuesta ser abonado de los equipos de LaLiga? El desorbitado precio del fútbol en directo en España (sobre todo en el Bernabéu)