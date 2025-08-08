Dos policías locales salvan la vida a una bebé que se ahogaba en la playa con una concha

Algeciras (Cádiz), 8 ago (EFE).- Dos agentes de la Policía Local de Algeciras (Cádiz) salvaron la vida de una bebé de 20 meses de edad que se estaba asfixiando al haberse tragado la concha de una almeja cuando se encontraba con su familia en la playa de Getares.

Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, los hechos se produjeron este jueves cuando los policías, que se encontraban realizando sus funciones de vigilancia en la zona, fueron requeridos de manera urgente por varios bañistas, que les alertaron de la emergencia.

Al llegar al lugar donde se encontraba la pequeña, sus familiares les indicaron que se estaba ahogando.

De inmediato, los funcionarios policiales comenzaron a realizar a la bebé la maniobra de Heimlich, gracias a lo cual pudieron lograr que la niña expulsase la concha que estaba obstruyendo sus vías respiratorias.

Tras la estabilización inicial, los policías locales dieron aviso a Cruz Roja, que presta el servicio de salvamento y socorrismo en las playas algecireñas, y al mismo tiempo, un médico que se encontraba en las proximidades también prestó atención a la menor.

El alcalde de la localidad, José Ignacio Landaluce, ha hecho llegar su felicitación a los agentes actuantes "porque han demostrado que su preparación y formación continuada sirve para salvar vidas". EFE

