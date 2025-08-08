Espana agencias

Canarias pide no limitar los traslados a los menores con asilo y que se derive a los demás

La consejera Nieves Lady Barreto instó a que otras comunidades autónomas avancen en la acogida de jóvenes migrantes, destacando que su atención y apoyo representan una responsabilidad estatal y que deben cumplirse los acuerdos para su integración

Santa Cruz de La Palma, 8 ago (EFE).- La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Gobierno canario, Nieves Lady Barreto, ha celebrado este viernes el inicio esta semana de los traslados a la península de los menores migrantes con derecho a asilo y ha pedido seguir avanzando para derivar también a los que tutela la Comunidad Autónoma.

En declaraciones a los medios en Santa Cruz de La Palma, Barreto ha señalado que todos los menores tutelados por el Gobierno canario, unos 5.000, requieren no solo del apoyo, sino de la atención y el entendimiento del resto de comunidades autónomas.

"Lo que queremos es que el acuerdo y el real decreto se cumpla y llegue a término", ha expresado la consejera, que ha apuntado que "cuesta entender" que haya declaraciones y territorios en la línea de negarse a acoger a los menores migrantes "por una razón u otra".

Ha recordado que se trata de niños y niñas que quieren tener una oportunidad y que, además, son "el futuro del país y de nuestro territorio, de Europa".

"Lo que tenemos que hacer es tenerlos lo mejor atendidos, con la mejor educación, integrados en nuestra sociedad, y esto no es una tarea de Canarias, es un asunto de Estado", ha concluido Nieves Lady Barreto. EFE

