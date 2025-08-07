El PP promete "facilitar" que Chivite acuda al Senado por el caso Cerdán frente al "pacto" navarro para "taparlo"

El diputado del PP Sergio Sayas considera que hay un "pacto" entre Bildu, Geroa Bai y PSN para "tapar la corrupción de Santos Cerdán" en Navarra, pues sostiene que están "implicados en los asuntos de la trama", y ya adelanta que el Grupo Popular facilitará que la presidenta de la comunidad, la socialista María Chivite, sea citada en el Senado, como reclama UPN tras ser rechazarse su comparecencia en la cámara autonómica.

A su juicio, la comisión de investigación del Parlamento de Navarra "no tiene ningún sentido" si no van a comparecer la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, y la expresidenta Uxue Barkos.

Y aunque el PP lleve al Senado a Chivite, a los trabajadores de Servinabar y "todo lo que se está negando en el Parlamento de Navarra", cree que "eso no justifica en ningún caso que no dé las explicaciones donde tiene que darlas, que es en el Parlamento de Navarra". "Chivite lleva semanas desaparecida cuando debería llevar semanas dimitida", opina.

En una rueda de prensa en la sede del PP en Pamplona, Sayas ha asegurado que el rechazo de las comparecencias de Chivite y Barkos "no se debe sólo a razones políticas sino a un interés compartido porque no sepamos lo que de verdad ha pasado". En este sentido, ha destacado que los gobiernos liderados por ambas han adjudicado "decenas de millones de euros" a "las empresas de la trama de Santos Cerdán".

"No solamente no han dado ninguna explicación sobre esas adjudicaciones sino que encima se están burlando de todos los navarros a la cara al negarse a comparecer en una comisión de investigación", ha rechazado.

El diputado 'popular' ha afirmado que María Chivite "no quiere comparecer" porque "es la que ha abierto la puerta de las obras públicas a Santos Cerdán" y porque "ha sido la presidenta que mejor le ha venido a la trama corrupta". Por su parte, ha resaltado que "el grueso de las adjudicaciones" recogidas en el informe de la UCO de la Guardia Civil "se han producido en el gobierno de Uxue Barkos en coalición con Bildu", citando las obras del Navarra Arena, el Archivo General, el colegio público de Arbizu o varias promociones de vivienda protegida.

Sergio Sayas ha señalado que Chivite y Barkos siguen "la misma estrategia" de decir que "ellas no adjudican obras". "Ustedes no adjudican obras directamente, pero son las responsables de un gobierno que ha adjudicado decenas de millones de euros a las empresas de la trama corrupta de Santos Cerdán", ha remarcado.

"Si la comisión de investigación del Parlamento de Navarra no va a tener la comparecencia de Chivite y de Barkos, es mejor que esa comisión se cierre. Porque no tiene ningún sentido", ha sentenciado el diputado del PP. Ha destacado que "las responsabilidades políticas se dirimen en el Parlamento y las judiciales en los tribunales"; por ello, la comisión de la Cámara foral "lo que tiene que hacer es poner blanco sobre negro sobre las responsabilidades políticas" de las adjudicaciones de obra pública "a las empresas de la trama".

Sayas ha reconocido que "ya sabíamos" que la comisión del parlamento navarro "no iba a investigar nada", pero ha reprochado "la falta de escrúpulos, la falta de respeto y la burla a los navarros" de EH Bildu, Uxue Barkos y María Chivite "que no se han molestado ni tan siquiera en disimular". El 'popular' lo ha considerado "una charlotada cargada de indecencia" y "un ejercicio de cinismo".

"Luego nos darán lecciones sobre el respeto a lo público, sobre el respeto a la democracia, sobre el fortalecimiento de las instituciones públicas. Pero lo cierto es que ni María Chivite ni Uxue Barkos van a dar la cara en el Parlamento de Navarra porque quieren tapar la corrupción que les afecta y de la que son protagonistas a través de las adjudicaciones de su gobierno", ha manifestado.

Por otro lado, Sayas ha criticado que "nos están negando también el acceso a documentación especialmente importante" como las reuniones en las que ha participado Santos Cerdán entre los gobiernos central y navarro "en los que se ha hablado de obras públicas de Navarra", sin que Cerdán "haya formado parte" de ninguna de estas administraciones; o sobre las reuniones de Chivite con constructoras como Acciona o Servinabar. El PP también había solicitado, ha explicado, "el acceso a las certificaciones de obra y lo que nos van a dar son los expedientes" que "ya los tenemos tocados en la página web". Al respecto, ha avanzado que su formación solicitará esta información en el Senado.

Además, Sayas ha afirmado que "llama mucho la atención" que se haya aprobado la petición de comparecencia del consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, por las obras de los túneles de Belate pero "no se va a pedir la de la señora Solana por la del Colegio de Arbizu, la de la consejera Herrera por el Navarra Arena o la de Beaumont por el Archivo General de Navarra". En cuanto a esta última, ha asegurado que EH Bildu quiere "ocultar" que la obra del Archivo se adjudicó "a una empresa que, según la ley de contratos de Navarra, no podía tan siquiera ni licitar", porque la razón social de Servinabar en el año en que se adjudica la obra "no era la construcción y, por tanto, no estaba en el registro de constructoras de Navarra".

SAIZ QUIERE "OCULTAR SU PARTICIPACIÓN"

Sergio Sayas ha considerado un "alarde de cinismo" las declaraciones de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en las que mostraba su disposición "total" a colaborar con la comisión de investigación del Parlamento de Navarra "cuando su partido está votando precisamente que no comparezca".

"Si la señora Elma Saiz tuviera mucha disposición de comparecer, hubiera pedido al PSN que le pidiera comparecer. Pero la señora Saiz lo que tiene mucho interés es en ocultar su participación en todo esto", ha asegurado.

En este sentido, ha recordado que le ha hecho dos preguntas en el Congreso de los Diputados "de por qué excepcionó al trabajador que acabó presidiendo la mesa de contratación de Belate y adjudicando a dedo esas obra, y no me ha respondido ni una de las dos veces".