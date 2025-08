Piastri: “Era difícil ganar porque es complicado adelantar en Hungría”

Redacción deportes, 3 ago (EFE).- El piloto australiano de McLaren y actual líder del Mundial de Fórmula 1, Oscar Piastri, reconoció tras concluir segundo en Hungría que “era difícil” superar a su compañero de escudería, el británico Lando Norris, en un circuito en el que “es complicado adelantar”.

"Sabía que iba a ser difícil porque adelantar no es fácil aquí. Esta vez no cayó de nuestro lado, pero el coche estaba muy bien", señaló el oceánico nada más terminar la carrera en Budapest.

A la pregunta sobre la estrategia de ir a dos paradas, cuando Norris optó por una sola, Piastri respondió: “No tenía mucho que perder en ese momento Lando. He intentado empujar fuerte desde el principio y he visto que tenía que adelantarle en la curva 1, pero no era nada fácil, porque aquí es complicado adelantar”.

“Creo que tenía que haber estado un par de décimas más cerca y eso hubiese requerido un error de Lando. Esta vez la suerte no ha caído de nuestro lado, pero el rendimiento del coche ha sido genial durante todo el fin de semana”, concluyó. EFE

