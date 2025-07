Iván Romeo: "Para ganar en el Tour hay que correr riesgos"

Pontarlier (Francia), 26 jul (EFE).- El español Iván Romeo, que sufrió una dura caída cuando se encontraba en la fuga del día en la vigésima etapa del Tour de Francia, mostró su decepción porque se veía con fuerzas para ganar, pero aseguró que para hacerlo en la ronda gala "hay que correr riesgos".

"Hay que correr riesgos si quieres ganar en el Tour. No veía nada con la lluvia y las gafas mojadas. Le pedía al coche que me avisara de las curvas, pero no sabía que esa sería tan cerrada y me la he comido", señaló el ciclista del Movistar, que acabó a 22.33 del ganador, el australiano Kaden Groves.

El campeón de España estuvo en la escapada del día y en el penúltimo puerto dio un acelerón que provocó una selección, con la intención de atacar en el último puerto, el ascenso a la Cota de Longville, de cuarta, cuya cima estaba a 25 kilómetros para la meta.

Pero en ese ataque no midió bien una curva y acabó resbalando en el asfalto mojado y chocando contra un bordillo.

"Me habían dicho que ese pueblo era malo, pero no pensé que tanto. Yo pensaba que era de los más fuertes de la fuga y sabía que ahí tenía que arrancar. Lo hice, pero no conté con esa curva. Intenté frenar, pero casi fue peor", señaló.

Romeo, que a sus 21 años disputa su primera gran vuelta, lamentó la oportunidad perdida porque se veía con fuerzas para ganar.

"Hoy podía haber conseguido mi primera victoria. Me encontraba bien, todavía me quedaban muchas balas. No ha podido ser, seguro que tendré otras oportunidades (...) Tenía una grandísima oportunidad, me estaba encontrando bien, había hecho una selección en la fuga en el repecho anterior y quería arrancar en el último", agregó.

El ciclista comentó que sentía que tenía opciones en la fuga porque había mucho marcaje entre Matteo Jorgenson y Tim Wellens: "Había que aprovecharlo. Era un día de ir a tope. Tengo que ver los registros, pero creo que he batido todos mis récords. Íbamos todos muertos, era un día para ir a por todas".

"Pero al final me he caído. A aprender para la siguiente", dijo el corredor vallisoletano, que señaló que se está llevando "mucho aprendizaje" de su primer Tour.

El español logró subirse de nuevo en la bicicleta y, ayudado por varios compañeros, terminó la etapa: "Veremos cómo paso la noche y cómo estoy mañana", dijo el ciclista, ilusionado con terminar su primer Tour. EFE