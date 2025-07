Patxi López, a Feijóo: "Claro que no somos lo mismo. Sánchez nunca se iría de vacaciones con un narco"

El portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha defendido este miércoles al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a los ataques lanzados por el presidente del PP, asegurando que "nunca se iría de vacaciones con un narco mientras cientos de jóvenes morían en Galicia por la droga", en alusión velada a la foto de 1995 de Feijóo con Marcial Dorado, entones condenado por contrabando e investigado en la operación antidroga.

"Por supuesto que no son comparables" los líderes de PSOE y PP, ha afirmado López en el Pleno extraordinario del Congreso, donde el minutos antes Feijóo había insistido con contundencia en la diferenciación con el presidente.

El portavoz socialista ha cargado contra el dirigente 'popular', al que ha acusado de hiperventilar "como ganador de unas elecciones que no se han convocado" y de "considerar enemigo a batir" al PSOE. "Siga insultándonos, siga lanzando sus discursos de odio, porque si ese era su objetivo, debe estar muy orgulloso", ha indicado.

López ha criticado también a los "pseudoperiodistas que señalan y acosan", y a manifestantes con simbología franquista que se acercan a la sede nacional socialista: "Qué orgullosos tienen que estar de esos que van con el brazo en alto y cantan el Cara al Sol". "Señalar, acosar, amenazar y agredir al adversario es la definición del fascismo. Y ustedes lo están alimentando", ha añadido.

En contraste con esa actitud, el diputado ha asegurado que los socialistas "sí salen a la calle, porque son calle", y ha reivindicado las políticas sociales del Gobierno. "Nos paran por la calle y nos dicen: '¿Aguantaréis, no?'. Nos dicen que sólo este Gobierno les ha hecho caso. Que no quieren volver atrás, a cuando les abandonaban", ha relatado López, que ha insistido en que no convocarán elecciones "ni nada parecido".