Cerdán admitió su "interés" por "muchas obras" y que ayudó a "buscar gente" pero afirmó que no ejerció "ninguna presión"

El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán admitió el pasado lunes ante el instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo (TS) que mostró su "interés" por "muchas obras" y que ayudó a "buscar gente" para distintos puestos, tanto en Transportes como en otros ministerios, pero aseguró que no ejerció "ninguna presión" ni influencia, negando así su presunta implicación en la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública por la que está en prisión provisional.

En su declaración ante el magistrado Leopoldo Puente, a la que ha tenido acceso Europa Press, reconoció que se interesó "por muchas obras" achacándolo a que, "por mandato de la ejecutiva federal" era el "representante del partido en contacto con el Gobierno para ayudar a los territorios", también a "impulsar obras".

"No podíamos criticar lo que el PP no había hecho en muchos territorios y nosotros no hacerlo", sobre todo "en vísperas de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2019", contextualizó. Su interés era que se hicieran "los anuncios" de las obras "antes" de que comenzaran "las campañas electorales".

En ese sentido, aludió a la obra del puente de Sevilla, que hubo que revisar tras el derrumbe de un puente en Génova en 2018: "Era la ciudad más grande que gobernaba como Alcaldía el PSOE y queríamos evidentemente revalidar".

No obstante, Cerdán recalcó que, una vez que se anunciaban las obras, "se acababa" su "intermediación con el Ministerio para seguir adelante", por lo que sostuvo que se desentendía de las adjudicaciones.

Sobre su relación con el ex director general de Carreteras Javier Herrero, indicó que le conoció cuando ostentaba ese cargo en reuniones a las que fue con "el consejero de turno del Gobierno de Navarra para impulsar obras que estaban paradas" allí.

En concreto, se mostró "muy contento" por una obra con la que se consiguió conservar un "entorno privilegiado" sin hacer autovía pero arreglando un tramo donde "todos los años" fallecían varias personas. Desde las obras "no ha fallecido nadie en esa carretera", destacó.

Respecto a la ex presidenta de Adif Isabel Pardo de Vera, a la que definió como "una excelente profesional", valoró igualmente que lograron "desbloquear, también con el consejero de Navarra", varias obras.

Al hilo, Cerdán negó que en esas reuniones con Herrero y Pardo de Vera se hablara de adjudicaciones a determinadas constructoras a cambio de "contraprestaciones".

En cuanto a Pedro Saura, se mostró sorprendido de que la Guardia Civil dijera que tenían "mala relación". Es un "compañero del partido al cual tengo aprecio y respeto", aclaró para añadir: "No tengo nada que ver en su salida del Ministerio" como secretario de Estado. Según él, fue consecuencia del "cambio de ministros" de José Luis Ábalos a Óscar Puente.

AYUDABA A "BUSCAR GENTE"

De hecho, contó que tras formar Gobierno en 2023 necesitaban a alguien para presidir Correos que "financieramente fuera solvente, un buen gestor", y se le ocurrió proponer a Saura, recibiendo el respaldo de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, que "casualmente" estaba a su lado en esa reunión.

Cerdán expuso al magistrado que era habitual que él participara en las reuniones destinadas a "buscar gente que pudiera ocupar puestos" tras la formación de Gobierno.

Cerdán comentó que, de cara a la formación de "los equipos en los diferentes ministerios", también participó para "buscar perfiles de compañeros", "perfiles técnicos y políticos", que se "mandaban" desde "los territorios" y "de anteriores gobiernos".

"El propio ministro, en aquel momento (José) Blanco, pues había pasado nombres", especificó. "Teníamos un listado de nombres que íbamos teniendo y los compartíamos con los ministerios para que luego ellos pudieran elegir", afirmó pero matizó que "no tenía el gusto de conocerlos en aquel momento a la gran mayoría", por lo que "difícilmente podía influir" en ellos.

Así actuó en 2018 y, "de una manera mucho más intensa, en el Gobierno de 2023". Porque "una cosa es la labor del ministro, pero si luego lo que le rodea no es gente comprometida con el proyecto del PSOE o con el proyecto del Gobierno, difícilmente podemos sacar adelante proyectos", adujo.

EL "CUPO VASCO" ES "MENTIRA"

Interrogado sobre su relación con el presunto conseguidor de la trama, el empresario Víctor de Aldama, aseguró que no lo conoce --"ni hemos tomado un café"--. En particular, quiso dejar claro que "es mentira" que le diera 15.000 euros en un sobre para compensarle por entrometerse en su "cupo vasco" de presuntos amaños de obra pública.

Preguntado por otros empresarios señalados por la Unidad Central Operativa (UCO) de Guardia Civil, también negó conocer a José Ruz, de LIC, y a los hermanos Antonio y Daniel Fernández Menéndez, de OPR. "No aparecerá nunca un mensaje mío ni una fotografía", dijo.

A Fernando Merino, ex directivo de Acciona, sí admitió conocerle. "Se presentó en Pamplona en mi despacho como delegado de Acciona en Navarra", precisó. Desde ese momento, 2014, lo vio "un tiempo" pero al recalar en Madrid, en 2017, perdieron el contacto, declaró.

Sobre el guardia civil Rubén Villalba, imputado en la Audiencia Nacional (AN) por este mismo caso por presuntamente haber ayudado a la trama, manifestó que lo conoció en Navarra a través del ex asesor ministerial Koldo García --"eran íntimos"-- cuando era comandante del grupo antiterrorista y ciño su contacto con él a encuentros en "comidas".