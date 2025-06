Tyrese Haliburton: "No me lo perdonaría si no me diera la oportunidad de jugar"

Redacción Deportes (EE.UU.), 19 jun (EFE).- Tyrese Haliburton, estrella de los Indiana Pacers, se mostró este jueves muy feliz por haber forzado el séptimo partido de las Finales de la NBA ante los Oklahoma City Thunder y explicó que, pese a sus problemas físicos en el gemelo, quiere intentarlo todo para estar en la cancha.

"Yo simplemente lo veo así: quiero estar ahí afuera para competir con mis hermanos. Son compañeros con los que estoy dispuesto a ir a la guerra y hemos tenido un año tan especial, tenemos un vínculo especial como grupo que no me lo perdonaría si no me diera la oportunidad de jugar", dijo en una rueda de prensa.

"Solo quiero estar ahí afuera y pelear y tuve que tener una conversación honesta con el entrenador (Rick Carlisle) diciéndole que, si no me veo como yo mismo y estoy perjudicando al equipo, que me siente. Obviamente, quiero estar en la cancha pero quiero ganar más que nada (...). Como dije, si puedo caminar, quiero estar ahí afuera", agregó.

Haliburton reconoció también la importancia para Indiana de estar a solo un triunfo del primer anillo de su historia (los Pacers no han ganado nunca la NBA pero sí tienen tres títulos de la ABA).

"Nada de lo que haya pasado antes importa y nada de lo que pasará después importa. Todo se trata de ese único partido (...). Hicimos nuestro trabajo para proteger nuestra cancha y tenemos que estar listos para competir en el séptimo", afirmó.

Duda hasta última hora, Haliburton jugó finalmente y fue clave con 14 puntos (5 de 12 en tiros), un rebote, 5 asistencias y 2 robos. Además, gracias a la paliza de Indiana pudo descansar en el tramo final y solo estuvo 23 minutos en pista.

Con un recital en ataque y defensa, los Pacers aplastaron por 108-91 a unos Thunder que ya perdían de 22 puntos al descanso.

Será la primera ocasión desde 2016 en que las Finales de la NBA llegan a un séptimo duelo. Aquella vez los Cleveland Cavaliers de LeBron James sorprendieron a domicilio a los Golden State Warriors de Stephen Curry, que desperdiciaron un 3-1 por el título. EFE

