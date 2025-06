Sumar reclama a Sánchez y a PSOE que no resten importancia al caso Cerdán: "Evidentemente no es una anécdota"

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez, ha replicado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el caso de presunta corrupción que afecta al exdirigente socialista Santos Cerdán "evidentemente no es una anécdota", como ha llegado a decir en el Pleno del Congreso, y demanda al PSOE que no se "quite importancia a lo que está sucediendo".

En declaraciones a La Sexta, recogidas por Europa Press, ha manifestado también que su socio de Gobierno les aseguran que "que no hay financiación irregular" en el PSOE, dado que no admitirían otra respuesta. Aún así, ha vuelto a demandar al PSOE que no se trata de "esperar a informes" policiales "que vayan diciendo cosas" sino a "sacar a cualquier corrupto fuera de su organización".

La portavoz parlamentaria de Sumar ha insistido en que la continuidad de la legislatura depende de una serie de condiciones y que su espacio ha exigido dos cosas "muy claras". La primera "medidas contundentes en relación a la corrupción" y demostrar que el PSOE está con ellos "en este barco", para reivindicar que la corrupción cero existe y que Sumar es un ejemplo de ello.

No obstante, ha destacado que con esto tampoco basta y que es prioritario activar la agenda social comprometida en el acuerdo de Gobierno, dado que tienen que hacer "aquello para los que le votaron la gente".

De esta forma, ha emplazado tanto a PSOE como a otros grupos parlamentarios que tienen una proposición de ley en el Congreso para crear una oficina anticorrupción, que pone a disposición de cualquier formación que tenga cupo en el pleno para presentarla cuanto antes.