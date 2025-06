Podemos no irá a la ronda de contactos de Sánchez, al que no ve "legitimado" para liderar un Gobierno progresista

Podemos considera que Pedro Sánchez no está "legitimado" para liderar un Gobierno progresista y no va a acudir a la ronda de contactos que ha convocado el presidente con sus socios de investidura, porque no quiere participar "en una operación de lavado de cara de un partido corrupto", en referencia al PSOE.

Así lo ha anunciado esta mañana en una rueda de prensa el secretario de Organización y coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, Pablo Fernández, quien ha arremetido contra el Partido Socialista tras el informe de la UCO de la Guardia Civil que desvela supuestas mordidas en la adjudicación de contratos amañados de obras públicas, en los que también estaría implicado el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

"No estamos ante el caso Koldo, Ábalos o Santos Cerdán, sino ante el caso PSOE. Y cuatro días después del informe de la UCO Sánchez no ha tomado medias reales. No basta pedir perdón. Va tarde. Tiene que identificar a todos los implicados en al trama y esas obras bajo sospecha de corrupción, devolver todo lo que se ha robado a la ciudadanía y que no se vuelva a repetir. Y que las empresas implicadas no vuelvan a ser adjudicatarias de contratos del Gobierno", ha indicado el coportavoz de Podemos.

LA MOCIÓN DE CENSURA SÓLO FAVORECE AL BIPARTIDISMO

Preguntado por si la formación morada apoyaría una moción de censura contra el presidente del Ejecutivo central, Fernández ha respondido que en este momento ningún partido está dispuesto a plantearlo y que se trata de "técnicas parlamentaria que solo benefician al PP y al PSOE". No obstante, ha aseverado que Sánchez "no está legitimado en estos momentos para liderar un Gobierno progresista en España".

Además, ha rechazado el argumento de que "la corrupción cero no existe" que esgrimió el presidente socialista el jueves, pues considera que eso supone "reconocer que si el bipartidismo gobierna seguirá habiendo casos de corrupción".

Ante ello, Pablo Fernández ha mandado un "mensaje claro" a los progresistas españoles para que "no elijan entre el rearme, la corrupción, los recortes y las privatización del PP o del PSOE". Y ha lanzado a Podemos como "la alternativa al bipartidismo corrupto" para, "con toda la humildad, armar un bloque de izquierdas, regeneración democrática y libre de corrupción".

"Podemos es alternativa sin corrupción, que se opone a los recortes y el rearme. Por eso, a la gente progresista de este país le queremos mandar un mensaje claro: no es tiempo de resignación ni de lamentos, sino de una alternativa limpia", ha expresado el secretario de Organización de la formación morada.

EL AUMENTO DEL GASTO MILITAR ES UN "ROBO"

En otro orden de asuntos, Fernández ha reclamado al Gobierno que aclare si se comprometerá o no a aumentar el gasto militar en el marco de la próxima cumbre de la OTAN. "Todavía no han explicado si planean salir de esa cumbre con un nuevo incremento del gasto. Si se supera el 2% del PIB, será una losa insoportable para el país", ha advertido.

De este modo, ha exigido que el Ejecutivo "se pronuncie con claridad" y que "no se sacrifique el Estado del Bienestar en favor del rearme". Según ha afirmado, "si ya se están produciendo recortes, un nuevo aumento del presupuesto militar supondrá recortes brutales en servicios públicos".

También ha acusado al Ejecutivo de coalición de actuar "de forma unilateral, con falta de transparencia, mentiras y engaños", y ha calificado el rearme como "el mayor robo de dinero público a la ciudadanía, cercado además por la corrupción". "Exigimos que no se comprometa ni un céntimo de euro más al gasto militar", ha zanjado.

MARCHA A GAZA

Por otro lado, el dirigente de Podemos ha expresado su "máximo apoyo" a los activistas españoles en defensa de Palestina que se encuentran en Egipto a la espera de la marcha solidaria hacia Gaza. "Perseguir y reprimir a nuestros activistas, impedir que se pueda llevar a cabo esa acción solidaria convierte al Gobierno egipcio en cómplice y colaborador necesario del Estado genocida de Israel", ha expresado.

Fernández ha pedido al Ejecutivo español que "garantice la seguridad de todos los ciudadanos españoles en Egipto", entre los que se encuentran "compañeros de Podemos". "Querer poner fin al bloqueo a Gaza no es ningún delito", ha defendido.