Compromís denuncia que la "fuga de Mazón a EEUU" costó casi 50.000 euros y critica que no se cerró "ningún acuerdo"

Compromís ha denunciado este miércoles que la "fuga" del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, a Estados Unidos --así se ha referido a la misión comercial que encabezó el jefe del Consell a principios de mayo para evaluar el impacto de los aranceles-- costó cerca de 50.000 euros y ha criticado que en este viaje no se cerró "ningún acuerdo". "Les hemos pagado unas buenas vacaciones a esas 11 personas" que conformaron la comitiva, ha censurado.

El síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha explicado, en declaraciones a los medios este miércoles, que la coalición pidió saber el coste del citado viaje, que se celebró "el día que Mazón tenía que estar en su ciudad, en Alicante, en la Romería de la Santa Faz, así como conocer los acuerdos alcanzados en el mismo.

Este viaje coincidió además en la misma semana con el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebró en València el 29 y 30 de abril. De hecho, el jefe del Consell se tuvo que marchar del cónclave de los 'populares' europeos antes de la clausura y la 'foto final' para poder partir a EEUU a la misión de refuerzo de las relaciones comerciales con este país con el objetivo de sondear el impacto de la subida de los aranceles en sectores estratégicos para la Comunitat Valenciana.

Ahora, una vez Compromís ha recibido esta información facilitada por Presidencia de la Generalitat, Baldoví ha denunciado que el coste del viajé roza los 50.000 euros mientras que ha criticado que acuerdos no se alcanzó "ni uno". En concreto, según la coalición, la cantidad total fue de 49.027,98 euros, que incluyen los gastos del 'president' y de su comitiva, entre la que se incluía la consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marián Cano, ha incidido.

"No hay ni un solo acuerdo firmado", ha expuesto, al tiempo que ha afeado al jefe del Consell que sea "capaz de escaparse y de ir a lugares sin que nadie lo sepa". "Se va a los Estados Unidos a pasearse y a no firmar ningún acuerdo", ha reiterado. "Le hemos pagado un viaje a él y a 10 personas más a los Estados Unidos para que no firmaran ningún acuerdo", ha censurado.

PP: LOS VIAJES AL EXTRANJERO SON ALGO "NORMAL"

Por su parte, el síndic del PP, Juanfran Pérez Llorca, preguntado por este asunto, ha enmarcado como algo "normal" que los presidentes de la Generalitat "hagan viajes al extranjero" y, como ejemplo de ello, ha asegurado que el 'expresident' Ximo Puig "nos acostumbró a hacer muchos" y entonces Compromís "no se quejaba", ha afeado.

En este punto, ha considerado "curioso" que la coalición precisamente "ponga en cuestión los viajes" cuando la actual portavoz adjunta de Compromís en Les Corts Isaura Navarro "es famosa por haberse ido de viaje en el Congreso de los Diputados con su pareja".

Dicho esto, ha recalcado que Mazón viajó a Estados Unidos para "atender el tema de los aranceles" y su afectación a las empresas valencianas y también "para tratar el tema de la obra de Sorolla que finalmente va a venir a la Comunidad", ha dicho en referencia al proyecto de la Generalitat con la Hispanic Society of America para que "la gran obra internacional de Sorolla venga a casa".

Por eso mismo, ha considerado "con total claridad" que el 'president' Mazón "ha conseguido más para la Comunitat Valenciana en un viaje a Estados Unidos que en siete años de Compromís apoyando a --el presidente del Gobierno-- Pedro Sánchez, que no ha conseguido ningún acuerdo bueno" para la región.