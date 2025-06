Ribera admite una reunión con Aldama pero como acompañante de Hidalgo y se desmarca de la licencia de hidrocarburos

La vicepresidenta de la Comisión Europea y exministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha reconocido en el Senado haber coincidido en una ocasión con Víctor de Aldama durante una reunión solicitada por el entonces consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, para un proyecto sobre la España rural y a la que el empresario investigado en el 'caso Koldo' acudió como "acompañante". Además, ha rechazado haber intervenido en la concesión de la licencia a la empresa vinculada al 'caso hidrocarburos'.

Ribera ha explicado que fue en julio de 2020 y en el Ministerio la "única vez" que coincidió con Aldama, aparte de unos mensajes que ha reconocido que se intercambió con él como "socio" de Hidalgo, quien fue a esa reunión --"plenamente justificada"-- con "tres o cuatro personas más".

"Es en el contexto de plena recuperación de la normalidad económica por la pandemia en el que se enmarcan las escasas relaciones que he tenido con Aldama, como persona del equipo de Javier Hidalgo, que fue quien solicitó reunirse conmigo", ha indicado este lunes en su comparecencia en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo'.

La exministra ha señalado que era un momento "particularmente dramático" para la economía española y que Hidalgo se interesó por soluciones turísticas o inversiones porque "se entendía" que la recuperación turística "podría tener lugar más fácilmente en pequeños entornos rurales, tal y como recomendaban distintos expertos".

Ha puntualizado que el proyecto de Hidalgo buscaba la rehabilitación de pequeños pueblos deshabitados para convertirlos en destinos turísticos, pero que la idea --"interesante y atractiva"-- no fue más allá de "una presentación de PowerPoint", ya que "nunca jamás se llegó a materializar nada" ni se dedicó "un solo euro".

"No me arrepiento de haberme reunido con Javier Hidalgo después del confinamiento para poder ver si había otras oportunidades de recuperación del sector turístico o de reanimación de la España rural. Aquello acabó en nada, pero yo he procurado siempre contestar las peticiones que me han formulado", ha defendido.

Ribera ha negado que estuviera en más de una reunión con Aldama y que en una de ellas participara Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, como declaró ante el juez el empresario.

"Yo con Begoña Gómez no he hablado de ningún proyecto. Nunca ha venido al Ministerio a participar en ninguna reunión. Jamás ha pedido, ni ha intervenido ni ha insistido en ningún procedimiento concreto y las decisiones que se han tomado en el Ministerio han sido respetando escrupulosamente los términos de la ley", ha dicho.

TILDA A ALDAMA DE "PÍCARO"

Sobre la licencia concedida a la empresa de hidrocarburos Villafuel, implicada en un presunto fraude millonario por el que también se investiga a Aldama, la exministra ha asegurado que su participación en esa concesión fue "igual a cero", ya que no era su cometido firmar autorizaciones ni medidas cautelares.

"Yo de este tema no hablé con nadie, ni respecto a ninguna otra. Me entero de la existencia de esa licencia cuando se hace público el fraude de hidrocarburos de esa compañía, a la que parece ser que Aldama está involucrado, con un fraude de 182 millones de euros, y evidentemente pido información al Ministerio", ha expresado.

Tras rechazar que hubiera trato de favor para esa licencia, Ribera ha indicado que se concedió "con total normalidad" porque la empresa cumplía los requisitos y que se le retiró definitivamente hace unos meses cuando se descubrió el presunto fraude.

"La ley no dice que no se puedan otorgar licencias a indocumentados, sino que deben acreditar a través de la documentación que aportan el cumplimiento de requisitos", ha añadido, después de negar que hablara de ello con Aldama o su socio Claudio Rivas.

Ribera, que ha calificado a Aldama de "correveidile" y "pícaro", ha afirmado que tratará de "no volver a encontrarse a un señor así por el camino" y que tanto aquella reunión solicitada como los mensajes que se cruzaron muestran "claramente el tipo de relación, es decir, prácticamente ninguna".

"No es posible que aparezca nada más, porque no ha habido nada más, y no descarto que él pueda seguir contando cosas, pero cuando uno cuenta cosas lo mejor es poderlas acreditar", le ha retado.

KOLDO GARCÍA NO INFLUYÓ EN SU MINISTERIO

Cuestionada si conocía a Koldo García, la exministra ha señalado que sabe quién es porque era el acompañante habitual del exministro José Luis Ábalos, pero no recuerda haber hablado con él, "ni siquiera un buenos días".

Y ha rechazado que el exasesor de Ábalos ejerciera algún tipo de influencia sobre el Ministerio de Transición Ecológica o en la concesión de la licencia a Villafuel. "Ni podía ni imaginar que tuviera mi teléfono", ha agregado.

Igualmente, Ribera se ha desmarcado de que Aldama la acuse de haber sido invitada a una cena con Delcy Rodríguez cuando la vicepresidenta venezolana viajó a España a principios de 2020 pese a tener prohibido pisar suelo europeo.

"Yo nunca fui invitada a ninguna cena. En este caso no es que no me hayan invitado, es que no tenía ni idea. Es decir, yo de la visita de la señora Delcy Rodríguez me enteré probablemente al día siguiente por el periódico", ha zanjado.

La vicepresidenta comunitaria ha resaltado que "nunca nadie pidió una reunión por parte del Gobierno de Venezuela", al que ha calificado de "régimen de Maduro", y que "por ningún canal" se le comunicó el viaje de Rodríguez.