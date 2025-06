Sánchez anuncia 175 millones para educación infantil gratis y pide a CCAA dejar a un lado "la crispación"

AM- PP cree que Sánchez busca una "foto de normalidad" en la Conferencia en plena "anormalidad democrática" El portavoz del PP, Miguel Tellado, critica el uso de lenguas cooficiales en la Conferencia de Presidentes y considera que Sánchez busca aparentar normalidad en un contexto de anormalidad democrática

El Supremo se desprende de la demanda de García Castellón contra Belarra porque concluye que no actuó como diputada El Tribunal Supremo determina que el juez jubilado Manuel García Castellón no puede reclamar ante este órgano, al considerar que Ione Belarra no actuó como diputada al efectuar críticas en redes sociales