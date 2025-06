Más Madrid reprocha a Ayuso su "chorrada" con el catalán en la Conferencia de Presidentes: "La protagonista no es ella"

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reprochado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su "chorrada" con el idioma de la Conferencia de Presidentes y le ha recordado que en este espacio multilateral "la protagonista no es ella".

"Con cada chorrada que dice la presidenta, como el idioma en el que le van a hablar, idiomas oficiales de nuestro país, o presentar un número absurdo de temas para la Conferencia de Presidentes, lo único que se está haciendo es impidiendo que se hable del acceso a la vivienda", ha lanzado Bergerot en los pasillos de la Cámara de Vallecas.

Durante la sesión de control, Ayuso afirmaba que no se pondrá ningún pinganillo en la Conferencia de este viernes y acusaba al Gobierno de España de hacer "provincianismo con el secesionismo catalán".

Frente a ello, Bergerot ha reclamado a Ayuso que se "comporte como una adulta" y que "entienda que la protagonista no es ella" ni este espacio va "de confrontar con el Gobierno de España".

Al hilo, ha remarcado que la Conferencia es "un espacio institucional que merece respeto y lealtad" y que debe ser utilizado para "hablar de las cosas que ocupan" a los españoles y, en el caso de Ayuso, a los madrileños. Es por ello que han insistido en la necesidad de que la mandataria "esté a la altura" y que "hable realmente de lo que importa", en alusión a la vivienda.

Además, ha defendido que no hay "ninguna crisis migratoria" en España, sino que es "otra de las mentiras" y "cortinas de humo que va a utilizar Ayuso para que no se hable de lo que le importa a los madrileños".

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha vuelto a criticar que Ayuso acuda a la Conferencia de Presidentes, afirmando que "no se tiene que levantar de la mesa" no solo por los pinganillos, sino que "no se tiene que sentar" en un espacio junto a "Pedro Chávez". Ha vuelto a defender que su partido opta por la "distancia infinita" ante un Gobierno que ha definido de nuevo como "mafia".