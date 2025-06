Toni Ten: "Afrontamos la Final a Cuatro desde la seguridad y desde la confianza"

Carlos Mateos Gil

Madrid, 3 jun (EFE).- Dos partidos separan al Flexicar Fuenlabrada de retornar a la Liga Endesa, los que tendrá que ganar en la Final a Cuatro por el ascenso que se disputa en la Caja Mágica de Madrid. Toni Ten (Onda, 1980), entrenador del cuadro madrileño, confía, según afirma en una entrevista con EFE, en que el objetivo pueda conseguirse y poner así la guinda a una temporada en la que han acabado segundos en la liga regular.

Pregunta: ¿Cómo afronta el equipo un momento tan importante como es esta Final a Cuatro?

Respuesta: Lo afrontamos de manera positiva, teníamos muchas ganas de llegar hasta aquí. Sí que es verdad que es un proceso largo porque es complicadísimo ascender directo. Hemos luchado, hemos sido el equipo que más ha aguantado el ritmo imposible de seguir de San Pablo Burgos. Pero la temporada vas viendo que va encaminada a jugar unos play-offs y es un momento que esperas. Estábamos muy mentalizados en que había que llegar bien a este momento. Así lo hemos hecho y ahora yo creo que la afrontamos desde la seguridad y desde la confianza. Sin demasiada presión, sin ninguna relajación, con toda la humildad del mundo y con la máxima ambición posible.

P: Muchas veces se dice que a estas Finales a Cuatro el que queda segundo llega peor porque ha visto el ascenso más cerca. En su caso lo tenían asumido desde hace tiempo. ¿Esa batalla ya la tienen ganada?

R: Sí. A veces es cierto lo que dices, que estás luchando por un objetivo que es ascender directo, no lo consigues y eso produce un cambio de objetivo que es difícil de gestionar. Se veía venir que el ritmo de San Pablo era imposible y no tuvimos que hacer ningún cambio de chip. Si no podíamos ser primeros nuestro objetivo era ser segundos. Creo que hicimos una muy buena Liga regular, fuimos muy sólidos y muy constantes. Hay pocas cosas a cambiar, ser nosotros el sábado y hacer un buen partido.

P: ¿Haber sido segundos les da entonces más confianza?

R: Nos refuerza mucho en que estamos haciendo las cosas bien. Ahora, evidentemente el Palencia también viene muy reforzado porque ellos han sido sextos y le han ganado un playoff a posiblemente uno de los mejores equipos de la competición, que era Obradoiro. Los dos venimos muy 'subiditos', con muy buena dinámica y con muy buenas sensaciones.

P: ¿Se ha trabajado en el equipo psicológicamente para afrontar con garantías el hecho de que solo estén a dos partidos de la ACB?

R: Sí. Y es un proceso. No es una cosa de que cuando quedan diez días para esto les ponemos un vídeo maravilloso y les damos una charla estupenda y eso hará que todo salga bien. Es un proceso de muchos meses en el que tienes que estar preparado para ir sorteando dificultades, para ser constante y para llegar en el mejor momento al punto final. Tenemos suerte porque tenemos un equipo con mucha experiencia y muy maduro y hemos ido trabajando este tipo de cosas para llegar el sábado y ser capaces de dar nuestra mejor versión en el escenario más complicado. El equipo a nivel mental va a responder muy bien.

P: ¿Por qué van a subir? ¿Qué tiene de especial el Flexicar Fuenlabrada?

R: Tiene talento y tiene calidad, no podríamos estar aquí sin talento y sin calidad. Y físicamente es un equipo bueno. En todo lo que son cosas de pista, somos un equipo de los mejores de la liga. Además tiene un vestuario un poquito especial, nos hemos juntado jugadores de cada uno de su padre y de su madre, pero ganadores y competitivos todos. En diferentes puntos de sus carreras, pero con muchas ganas de hacer algo bonito juntos y que han congeniado muy bien desde el principio. Si se consigue el ascenso, detrás habrá un muy buen grupo humano.

P: El año pasado el equipo se quedó fuera de la promoción de ascenso. ¿Qué ha cambiado para que haya un giro tan radical?

R: Han cambiado nueve jugadores. Es fácil decirlo, no es fácil hacerlo. El año pasado era una realidad económica y deportiva para unos objetivos y este año ha habido otra realidad económica y deportiva para otros objetivos. Ha habido muchos cambios en el club, los más importantes en los jugadores y en la plantilla, que han hecho que seamos más competitivos. A veces hacer un proyecto más ambicioso no te garantiza que vayas a estar arriba pero en este caso lo hemos sabido llevar, lo hemos sabido gestionar y hemos sabido jugar a nuestro nivel para poder estar ahí.

P: ¿El equipo actual estaría preparado para competir en la Liga Endesa si se subiera?

R: No creo, la diferencia entre categorías es muy grande. Supongo que muchos de los jugadores que tenemos sí que están capacitados para competir en ACB, pero los saltos de categoría son muy grandes. Ojalá tengamos ese problema el lunes, que me llames y me preguntes a cuántos vamos a renovar y cuántos se van a ir.

P: ¿No lograr el ascenso sería una decepción?

R: No, en absoluto. Nosotros queremos lograrlo, sabemos de la dificultad que entraña esto y los proyectos que hay en la Final Four, que son muy similares al nuestro. El equipo estaba hecho para poder competir. Primero, por estar en los primeros sitios de la liga y lo hemos conseguido. Después, por llegar a una Final Four y lo hemos conseguido. Y tercero, por competir en una Final Four y por intentar ganarla. Estoy absolutamente convencido de que vamos a competir y vamos a intentar ganarla. EFE