El Kospi cierra plano en la víspera de las presidenciales en Corea del Sur

Seúl, 2 jun (EFECOM).- La Bolsa de Seúl cerró plana este lunes a un día de las elecciones presidenciales anticipadas en Corea del Sur, debido a la cautela de los inversores por el inminente cambio de liderazgo nacional.

El índice de referencia Kospi subió un 0,05 % y finalizó en 2.698,97 unidades. Se negociaron 7,99 billones de wones (5.820 millones de dólares).

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, avanzó un 0,81 % hasta 740,29 unidades.

Los surcoreanos acudirán el martes a las urnas para elegir a un nuevo presidente, tras la destitución del exmandatario Yoon Suk-yeol por su controvertida imposición de la ley marcial, que duró apenas unos días.

Entre los valores destacados, el fabricante de chips Samsung Electronics subió un 1,07 % y su rival SK hynix un 1,47 %.

También avanzaron la firma de defensa Hanwha Aerospace, un 2,96 %; el astillero HD Hyundai Heavy Industries, un 5,55 %, y la energética Doosan Enerbility, un 1,49 %.

En cambio, los fabricantes de acero cayeron con fuerza tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, de que duplicará aranceles al sector, hasta el 50 %: Seah Steel se desplomó un 10,12 %, KG Steel un 6,16 % y Hyundai Steel un 2,66 %.

Las financieras KB Financial, Shinhan Financial y Hana Financial perdieron un 4,12 %, un 3,96 % y un 3,71 %, respectivamente.

La divisa local se cotizaba a 1.373,1 wones por dólar al cierre de la sesión, con una apreciación de 7 wones frente al cierre anterior. EFECOM