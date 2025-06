El Gobierno tacha de bulos las críticas de jueces y fiscales a la reforma del acceso a la carrera

El Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes considera bulos las críticas de las asociaciones judiciales y fiscales --todas salvo las progresistas-- al proyecto de reforma del acceso a sendas carreras, una modificación que considera necesaria en un sector, el de la Justicia, que es el que precisa, según el departamento, de cambios más profundos a pesar de esas reticencias.

Fuentes del departamento que lidera el ministro Félix Bolaños han mostrado su confianza en esos cambios al tiempo que han explicado que, si las mismas dependieran de las asociaciones, España continuaría con leyes centenarias. Con todo, han señalado que siguen manteniendo contacto con jueces y fiscales, aunque consideran que las asociaciones se encuentran en defensa de un interés meramente asociativo, mientras que el Ministerio persigue el interés general.

Justicia sostiene que cinco de las siete asociaciones --que han anunciado paros de 10 minutos el próximo 11 de junio y han remitido cartas a partidos nacionales y a organismos europeos-- han tenido conocimiento de forma directa de las reformas. El Ministerio, indican fuentes consultadas, sigue abierto al diálogo, aunque lamenta que las asociaciones no apuesten por el rigor, criticando a su vez que no se ajusten a la verdad y que no aboguen por un debate exhaustivo.

Desde Justicia consideran que las reticencias son humanas, una vieja tradición en el sector, pero que las leyes tienen que ser adecuadas al siglo XXI. Con todo, aseveran que las opiniones negativas de las asociaciones, a pesar de ser tenidas en cuenta, no condicionan el trabajo del Ministerio.

Uno de los puntos que más críticas ha suscitado ha sido el de prohibir la financiación privada de las asociaciones judiciales. Desde el Ministerio consideran que va en contra de la apariencia y el prestigio de todas ellas que resulten financiados congresos o actos concretos que celebran por parte de entidades privadas sobre las que tienen que dictar sentencias diariamente.

Desde Justicia también lamentan que la oposición sostenga que el proceso de regularización de jueces sustitutos servirá para introducir a jueces afines a la carrera judicial. Las fuentes consultadas indican que, en España, hay un total de 954 magistrados sustitutos o suplentes y un total de 331 fiscales en la misma situación: un 78% del total son mujeres.

El Gobierno defiende que la reforma es necesaria porque la Comisión Europea ya ha advertido a España de la necesidad de evitar ese nivel de precariedad. Además, sostiene que no servirá para colocar a jueces ideologizados, puesto que los mismos son elegidos por los Tribunales Superiores de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial. Matizan, además, que no todos tienen garantizada su plaza, pues tendrán que someterse al examen de un tribunal.

CON EL FOCO EN EL CUARTO TURNO

El departamento que lidera Bolaños también pone el foco en su reforma en el acceso a las carreras judicial y fiscal, buscando ahora endurecerlo con la introducción de una prueba escrita. La misma, apuntan fuentes del Ministerio, servirá para evaluar la expresión escrita y el razonamiento jurídico de los futuros jueces, una competencia clave para una profesión dedicada en gran parte al dictado de providencias, autos y sentencias.

Justicia también busca elevar el porcentaje de profesionales que acceden a la carrera judicial por el cuarto turno, históricamente denominado de esta forma en tanto que, en su concepción original, daba cabida a una cuarta parte -el 25%-- de la citada carrera. Se trata de profesionales que han de tener un número de años de ejercicio profesional. Desde el Gobierno sostienen que el CGPJ ha incumplido sistemáticamente desde 1985 esa obligación, situándose el porcentaje en un 7,2% actualmente.

Los datos que maneja el Ministerio revelan que del total de 5.568 jueces en España, tan solo 401 -en su mayoría mujeres-- proceden del cuarto turno. Ahora, los candidatos que superen el proceso de concurso-oposición tendrán reconocidos cinco años de servicios prestados en la categoría de juez. Además, se complementará la prueba oral con un caso escrito que será anónimo. Esa primera parte, la de cantar el tema elegido a sorteo, comenzará además ahora a grabarse, de forma que se pueda reclamar en caso de no estar conforme con la calificación.

En contra de la afirmación de que esto afectará a los recién ingresados a la carrera judicial, desde Justicia han matizado que de la lectura del borrador de la reforma se desprende que los jueces del cuarto turno irán los últimos en el escalafón, no adelantado de esta forma a las últimas promociones.

Hablando del cuarto turno, la reforma contempla la creación además del mismo para la carrera fiscal. El Ministerio, para que se cumpla ese 25% destinado al mismo, hará que tanto los procesos de turno libre como los del cuarto turno se convoquen de forma simultánea.

SIN CONTROL IDEOLÓGICO DEL CENTRO DE ESTUDIOS JURÍDICOS

Otro de los puntos planteados en la reforma es convertir el Centro de Estudios Jurídicos en un espacio para la preparación de opositores. Desde el Ministerio dejan claro que el mismo no dispondrá de un cuerpo de preparadores, sino que serán aquellos que ya ejercen esa labor -principalmente jueces y fiscales-los que puedan seguir haciéndolo en sus instalaciones.

Justicia descarta que se pretenda realizar de esa forma un control ideológico de la carrera, en tanto que el Gobierno no introducirá preparadores, sino que únicamente dará soporte a los ya existentes.

En lo relativo a los cambios en la Comisión de Ética Judicial - que se ampliará de 7 a 9 miembros entre magistrados y catedráticos--, el departamento liderado por Bolaños considera que este órgano tiene que ir por delante del derecho positivo, generando más conocimiento u estándares más avanzados.

Por último, el Ejecutivo también defiende la mejora de los procesos selectivos de las Salas de Gobierno de los principales tribunales, en concreto en la regulación desde el punto de vista legal del voto telemático. Justicia pone a modo de ejemplo la situación de un juez de Huelva obligado a acudir de forma a Sevilla a introducir su papeleta en una urna. Con la introducción del voto a distancia, esta situación de obligado desplazamiento entre provincias desaparece.