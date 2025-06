Las amigas de la mujer asesinada en Piedrabuena: "Belén no merecía el trato que recibió"

Ciudad Real, 1 jun (EFE).- Las amigas de Belén, la joven asesinada por su pareja en Piedrabuena (Ciudad Real), han hecho público un comunicado en el que aseguran que "Belén no merecía el trato que recibió ni en vida ni, mucho menos, en su ausencia".

A través de las redes sociales, consultadas por EFE, las amigas de la mujer asesinada han hecho público un comunicado tras conocerse el veredicto que declara culpable de asesinato a su entonces pareja sentimental y padre de su hija, para que el que la Fiscalía y las acusaciones han solicitado una pena conjunta por el asesinato y varios delitos de malos tratos que suma más de 30 años de prisión.

En el comunicado, las amigas de Belén han asegurado que quieren alzar la voz "con respeto, pero también con firmeza", porque "no podemos quedarnos en silencio ante lo que hemos vivido y sentido durante estos más de dos años".

"Belén no puede hablar hoy, pero nosotras sí. Y sentimos el deber de cuidar su memoria, de recordarla con la verdad y la dignidad que merece", han escrito, al tiempo que han recordado que ella era "una joven alegre, comprometida, llena de vida y de fuerza".

"Quienes la conocimos sabemos que era una mujer valiente, generosa, alegre y con carácter, que amaba a su hija por encima de todo y que luchaba por salir adelante cada día", han añadido.

Asimismo, han asegurado que durante los días del juicio han tenido que presenciar, "con profundo dolor e impotencia", cómo "se trataba de justificar lo injustificable", ya que han lamentado que "se ha insinuado que su muerte fue un accidente".

También han criticado que "se han difundido mentiras sobre aspectos personales de Belén con intención de manchar su imagen, desviar la atención y reducir la gravedad de lo ocurrido", pero han apostillado que "todo esto ha sido desmentido por pruebas forenses, testigos y mensajes que reflejan el verdadero patrón de maltrato que ella sufría".

Con todo, han sostenido que el veredicto del jurado "ha permitido que su verdad sea reconocida y eso, aunque no repare la pérdida, es un paso hacia la justicia".

Además, han lamentado que estos momentos delicados han tenido que enfrentarse a "gestos de frialdad e incluso a situaciones que hemos percibido como provocaciones innecesarias", lo cual ha intensificado aún más el sufrimiento de "quienes estábamos allí simplemente buscando justicia y verdad", han remarcado.

De igual forma, han querido dejar constancia de que "tanto la familia como el entorno más cercano de Belén han actuado siempre guiados por el respeto, la responsabilidad y el compromiso con la salud, el cuidado emocional y el bienestar integral de la niña", por lo que en ningún momento se ha promovido ni se ha emitido ningún comentario o actuación que pudiera perjudicarla.

"Lo que el pueblo de Piedrabuena no debe olvidar es que a Belén le arrebataron la vida, que fue víctima de violencia machista, que sufrió y que no fue un accidente. Pedimos respeto, empatía y que no se relativice el dolor ni se difame a una víctima", han concluido. EFE

abc/sbf/jlp