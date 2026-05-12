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Doncic: "No estuve cerca de poder competir"

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Chicago (EE.UU.), 11 may (EFE).- Luka Doncic, estrella de Los Ángeles, reconoció este lunes que fue "muy frustrante" despedirse de la temporada sin poder jugar los 'playoffs' por lesión en los isquiotibiales, pero no estaba "cerca de poder competir".

Así lo aseguró en la rueda de prensa posterior a la derrota 110-115 de los Lakers en casa contra los Oklahoma City Thunder, que cerraron con un 4-0 las semifinales del Oeste.

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"Es muy frustrante, no estuve cerca de poder competir, se dijeron cosas que no eran verdad, pero fue muy duro. Este es el mejor momento para jugar al baloncesto, estaba triste por no poder ayudar", afirmó Doncic.

"Estoy corriendo, tirando, pero todavía no me dieron el visto bueno para jugar con contacto", añadió.

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El esloveno no quiso hablar del futuro de sus compañeros, con todos los focos puestos en LeBron James y su posible retirada.

"Veremos, no te puedo decir nada", dijo con una sonrisa.

"Creo que no ha terminado como queríamos, creo que Oklahoma es un gran equipo. Respeto mucho lo que han hecho mis compañeros, me quedo con la temporada. Creo que hemos tenido una buena temporada regular y no me quedo con mucho porque no hemos ganado, pero me quedo con todos los jugadores", afirmó en español al analizar la campaña. EFE

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