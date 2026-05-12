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LeBron James: "No sé qué me depara el futuro ahora mismo"

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Chicago (EE.UU.), 12 may (EFE).- LeBron James, líder de Los Ángeles Lakers, afirmó este lunes, tras la derrota de su equipo contra los Oklahoma City Thunder que puso fin a su temporada, que no sabe lo que le "depara el futuro".

La derrota 110-115 contra los Thunder cerró 4-0 las semifinales del Oeste y, con la temporada de los Lakers terminada, se abrió el debate sobre el futuro de LeBron, que a sus 41 años será agente libre.

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"No sé, está demasiado fresco. Después de la derrota no sé qué me depara el futuro ahora mismo, es lo que dije el año pasado cuando perdimos. Estaré con mi familia y, cuando llegue el momento, decidiré qué haré", afirmó.

James lleva ocho años en los Lakers, con los que fue campeón NBA en 2020 y con los que firmó en 2024 un contrato de dos temporadas y 104 millones.

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King James aseguró que se siente muy satisfecho con su campaña, pese a haberse encontrado en una situación para él desconocida.

"Nunca fui tercera opción en mi vida, poder brillar en ese rol fue muy bueno para mí a estas alturas de mi carrera", admitió. EFE

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EFE

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