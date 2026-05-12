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LeBron James, ¿y ahora qué?

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Andrea Montolivo

Chicago (EE.UU.), 11 may (EFE).- El 0-4 con el que los Oklahoma City Thunder pusieron fin a la temporada de Los Ángeles Lakers abrió una vez más el debate sobre el futuro de LeBron James, que a sus 41 años se convertirá en agente libre, con tres opciones en la mesa: seguir con su actual equipo, firmar con otra franquicia o decir adiós al baloncesto.

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LeBron firmó en 2024 una extensión de contrato de dos años y 104 millones de dólares que expira tras esta temporada y que le convertirá en agente libre.

A sus 41 años, King James, el máximo anotador en la historia de la NBA y el que más partidos ha jugado en la mejor liga de baloncesto del mundo, promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias por encuentro.

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Sigue siendo uno de los jugadores más decisivos de la NBA e, incluso, en unos Lakers huérfanos de Luka Doncic, logró llevar a los de púrpura y oro hasta las semifinales del Oeste.

Pero su futuro está ahora mismo repleto de incógnitas. Su objetivo es pelear cada año por el anillo y queda por ver qué tipo de proyecto deportivo podrán ofrecerle los Lakers para convencerle en seguir.

"No sé, es demasiado fresco. Después de la derrota no sé qué me depara el futuro ahora mismo, es lo que dije el año pasado cuando perdimos. Estaré con mi familia y, cuando llegue el momento, decidiré qué haré", afirmó LeBron James en rueda de prensa.

El 0-4 contra OKC, vigente campeón y dominador de esta temporada, dejó claro que en este momento los angelinos están lejos de poder pelear con la elite de la liga.

No cabe duda de que en la NBA no le faltarían opciones para seguir jugando. Los medios estadounidenses hablan de un regreso a los Cleveland Cavaliers, con los que fue campeón en 2016, o de los Golden State Warriors como posibles destinos.

Cleveland supondría un regreso a su casa, mientras que en Golden State formaría una dupla estelar de veteranos con su amigo y rival Steph Curry.

La tercera opción sería la retirada, un adiós al baloncesto después de disputar su vigésima tercera temporada en la NBA, un récord absoluto.

James no ha dado pistas sobre su futuro, aunque ha reconocido que su retirada está más cerca que lejos, por simples cuestiones de edad.

En Los Ángeles, LeBron ha cumplido ya varios sueños, el de coronarse campeón, en 2020, y el de jugar junto a su hijo Bronny James, que se incorporó a la franquicia angelina en 2025.

King James sí sugirió su retirada al principio de esta campaña, pero todo se quedó en un truco publicitario para promover una marca de bebidas alcohólicas.

James informó en las redes sociales de que anunciaría algo importante, que etiquetó como "la decisión de todas las decisiones". El mensaje originó todo tipo de especulaciones en los medios y aficionados, especialmente en torno a un posible anuncio de su retirada de las canchas.

Pero la supuesta decisión trascendental se quedó en un truco publicitario de una marca de bebidas alcohólicas. La "revelación" fue duramente criticada por los seguidores en la misma red social que LeBron utilizó para crear falsas expectativas. EFE

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EFE

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