Montero acusa a Moreno de inventarse una investigación del PSOE contra él

Málaga, 30 may (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha acusado al presidente de la Junta, Juanma Moreno, de "inventarse" una supuesta investigación de los socialistas contra él que es "absolutamente mentira".

Montero, que ha visitado este viernes las instalaciones de Dcoop en Antequera (Málaga), ha ironizado con este asunto y lo ha comparado con el humor de Gila, de "alguien ha matado a alguien".

"Si usted hace este tipo de afirmaciones, tendrá que decir quién, cuándo, cómo, de qué manera... porque si no, lo que me induce a pensar es que es el propio Moreno Bonilla el que está haciendo llegar a los medios ese tipo de información para no dar explicaciones de los casos de corrupción que están en el entorno de su gobierno", ha señalado.

Montero ha exigido a Moreno que dé explicaciones sobre una supuesta incompatibilidad de su consejero de Industria, Jorge Paradela, y sobre "los fraccionamientos de contratos" sanitarios.

También ha reclamado explicaciones sobre la paralización en la Cámara de Cuentas de la fiscalización de los contratos sanitarios y si el PP está utilizando su mayoría absoluta "para frenar cualquier tipo de investigación sobre supuestos casos de corrupción".

Ha subrayado que hay "imputados" en la Consejería de Salud que no han sido cesados ni se ha explicado "por qué siguen estando en activo", a pesar de que se les imputa por "haber otorgado contratos prescindiendo del procedimiento porque los han fraccionado".

Además, quiere saber "qué pasa" sobre el informe de la Cámara de Cuentas que "ha puesto en duda o inconvenientes" sobre la gestión de la dependencia en la comunidad. EFE