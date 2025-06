ERC apuesta por que "los jueces se hayan de ver obligados a aplicar" la amnistía

La exconsellera de la Generalitat, la republicana Dolors Bassa, ha expresado este viernes que la solución judicial para los líderes del 'procés' encausados por presuntos delitos de malversación pasa por la aplicación de la ley de amnistía, no así los indultos y que "los jueces se hayan de ver obligados a aplicar" la amnistía.

"La solución es que se aplique la amnistía. Pero el indulto podría ser la solución para que, por ejemplo, políticos que siguen en activo, como el presidente de ERC, pudiera presentarse a unas elecciones", ha dicho en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press, en donde ha instado a los jueces del Tribunal Supremo a aplicar la amnistía, en sus palabras, tal como está a nivel legislativo.

Ha criticado el papel de los jueces, a quienes ha culpado de que aún no se haya aplicado la ley: "Si no ha salido bien no es culpa ni del texto de la amnistía ni del legislativo, es culpa de la aplicación que no han hecho los jueces.

Preguntada por la cifra de amnistiados cuando se cumple un año de la aprobación de la ley, ha afeado que "todos" los policías que la han pedido hayan sido amnistiados, mientras que a los independentistas, según ella, ha costado mucho y hay muchos pendientes todavía.

"Ha habido una balanza distinta a cómo se miraba si éramos independentistas o no", ha dicho.