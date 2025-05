La coreógrafa Luz Arcas aborda la destrucción del medio ambiente en favor de la tecnología

Madrid, 29 may (EFE).- La coreógrafa y bailarina Luz Arcas, con su compañía La Phármaco, presenta su último espectáculo 'Tierras raras' una llamada de atención a la destrucción del planeta, sacrificado por el progreso tecnológico.

"Intento que no haya en mis obras un posicionamiento ni moral ni político, el arte es un lugar de observación, no el lugar para compartir mi opinión del mundo", explica a EFE Luz Arcas que incide que en su motor en este espectáculo no ha estado en hacer un canto al medio ambiente.

'Tierras raras' es el nombre que un químico ruso dio a la tabla periódica de 17 elementos (itrio, escandio y los 15 lantánidos), fundamentales en el presente y futuro próximo de la industria tecnológica, materias que se encuentran actualmente en el centro de la geopolítica internacional.

Este nuevo proyecto tiene que ver con el interés antropológico de la coreógrafa, con "la intuición de que la tecnología y sus residuos tenían un espacio compartido con los muertos y sus pertenencias", señala Arcas.

"Me interesa el espacio -continúa- donde se condensan los tiempos, me asombra poéticamente todo; cada uno percibirá el espectáculo según su experiencia del mundo".

La nueva obra de Arcas se estrena en Teatros del Canal el 30 y 31 de mayo, tras un proceso "profundamente creativo, en el sentido de que ha sido creada de una manera muy orgánica, sin muchos planes establecidos, dejando que alcanzara su propia forma", advierte.

Arcas afirma que se halla ante uno de los procesos más transformadores de su vida, una etapa de apertura. "Siento que hemos dado un paso más en el lenguaje que vengo desarrollando, que se ha abierto algo nuevo", detalla sobre un espectáculo que califica de "bastardo, muy híbrido y cargado de humanidad".

La coreógrafa, Premio Nacional de Danza 2024, resalta la importancia de la iluminación de Jorge Colomer en la construcción de atmósferas que tienen que ver con la extracción de minerales desde el centro de la tierra. EFE

