El PP vasco acusa a Pradales de "hacer el trabajo sucio" a Sánchez con su posición ante la Conferencia de Presidentes

El presidente del PP vasco, Javier de Andrés, ha acusado al lehendakari, Imanol Pradales, de "hacer el trabajo sucio" al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, con su posición respecto a la Conferencia de Presidentes convocada para el 6 de junio en Barcelona.

De Andrés, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Parlamento Vasco, ha asegurado que "han sido los presidentes del Partido Popular los que han pedido que se incluyeran las redes eléctricas dentro de la Conferencia de Presidentes como asunto de debate".

La inclusión de este asunto en el orden del día es, precisamente, la condición fijada por el lehendakari para asistir a dicho encuentro, si bien Imanol Pradales no ha confirmado hasta el momento si finalmente acudirá o no a la Conferencia.

En todo caso, De Andrés ha interpretado la posición planteada por el lehendakari como una negativa a asistir a esta cita, convocada para el 6 de junio en Barcelona. "No entiendo cómo el lehendakari ahora pueda decir que no va porque no se habla de las redes eléctricas de distribución de energía, cuando precisamente es una de las materias que ha incluido el Partido Popular", ha manifestado.

"NO HAY IMPOSICIONES"

Además, ha indicado que "los asuntos de la Conferencia de Presidentes se hacen por consenso de al menos diez comunidades autónomas". De esa forma, ha afirmado que "no hay imposiciones", puesto que "son más de diez comunidades autónomas las que llegan a acuerdos para establecer la ruta de esa Conferencia de Presidentes".

Por todo ello, ha denunciado que con su posición respecto a esta cita, el lehendakari "está haciendo el trabajo sucio al Partido Socialista". "Una vez más [hace] el trabajo sucio a Sánchez para dinamitar una Conferencia de Presidentes que el presidente Sánchez solo planteaba para salvar la multa", ha insistido.

De Andrés ha asegurado que Pradales "ha entrado en ese juego de Sánchez para desvirtuar el valor de esta Conferencia y no tratar los temas que deben dilucidarse allí por consenso de más de diez comunidades autónomas".