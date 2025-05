El capitán Sergio González abandona el Leganés

Madrid, 29 may (EFE).- Sergio González, defensa central de 33 años, no seguirá en la disciplina del Leganés, club de que era capitán, según han hecho oficial el propio futbolista y la entidad madrileña, que el próximo curso jugará en la categoría de plata del fútbol español tras descender desde LALIGA EA Sports.

González fue el fichaje que inauguró el mercado estival del club tras el primer descenso a Segunda de su historia en el 2020 y, desde entonces, ha jugado 166 encuentros oficiales con la camiseta blanquiazul, anotando doce goles. De todos ellos dos serán muy recordados; el que marcó en el año 2023 en Ponferrada para acercar al Leganés a la salvación en LALIGA Hypermotion ese curso y el que logró esta última temporada contra el Barcelona, en la victoria a domicilio por 0-1 ante el que a la postre sería campeón de liga.

El zaguero fue además el encargado de levantar el trofeo que acreditó a los suyos como campeones de Segunda en la campaña 2023-2024 y una figura muy importante dentro del vestuario, llegándose incluso a hacerse virales a través de las redes sociales algunos de los discursos que ofreció a sus compañeros antes de los partidos.

Canterano del Real Madrid y con pasado también en el Villaviciosa de Odón y en el filial del Alcorcón defendió asimismo en Segunda B los colores del Recreativo de Huelva y del San Sebastián de los Reyes antes de dar el salto a la categoría superior de la mano del Mirandés, desde donde llegaría al club de Butarque.

En un vídeo difundido por el club, explicó los motivos de su marcha: "Pienso que mi etapa en el club ha terminado. No es una cuestión de categoría, mi decisión hubiera sido la misma si nos hubiésemos mantenido en Primera. No es una cuestión contractual ni de otro equipo. Pienso que lo mejor para el club en esta nueva etapa que va a comenzar es que lleguen nuevas energías".

"Ahora voy a animar desde fuera y me alegraré siempre de todo lo bueno que le pase al club. El Leganés es un club especial por las personas que lo forman y lo mejor que tiene es su afición, que anima siempre a su equipo en las buenas y sobre todo en las malas. El Lega es el club de mi vida y seré para siempre pepinero", añadió.

Asimismo el propio González a través de su cuenta personal en la red social Instagram expuso sus reflexiones acerca de esta etapa que ya termina: "Lo que más quería es que esta etapa terminase con el Lega en Primera, pero no ha podido ser. Me voy lleno de orgullo por lo vivido y en paz por haberlo dado todo. Han sido cinco años de entrega absoluta dentro y fuera del campo al club más importante de mi vida. Desde que recibí la llamada del Lega en el 2020, la respuesta fue un sí rotundo porque sentía que este era el lugar donde quería luchar por mis sueños".

"Me siento afortunado por haber convivido con todos los compañeros, cuerpos técnicos, staffs y el resto de trabajadores del club con los que he coincidido. En el Lega siempre se ha cuidado mucho a las personas y deseo de corazón que eso no cambie nunca. Quiero agradecer a mi familia por entender siempre el compromiso tan grande que he tenido con el club todo este tiempo, con lo que eso conlleva. Sois mi energía, mi fuerza y mi vida".

Igualmente mandó un mensaje a la afición: "Gracias por el apoyo y el cariño desde el primer día hasta el último, por cada cántico, aplauso, pancarta y los innumerables gestos que habéis tenido hacia mí. Siempre he tratado de defender y representar el escudo para que vosotros os sintierais orgullosos. Me llena de felicidad haber contribuido a que el equipo y la afición estén unidas y lo que más quiero es que eso perdure en el tiempo. Ganar un título y levantar un trofeo con el Leganés es el mayor privilegio de toda mi carrera y lo más valioso que me llevo es, para siempre, el sentimiento pepinero. Leganés, ha sido un honor ser tu capitán". EFE