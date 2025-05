El Cabildo de El Hierro pide revisar protocolos de salvamento para evitar más muertes

El Pinar (El Hierro), 29 may (EFE).- El presidente del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas, ha anunciado que pedirá a la Delegación del Gobierno revisar los protocolos de actuación en las labores de salvamento para analizar cómo se están llevando a cabo y qué cosas hay que cambiar para evitar que se produzcan episodios como el de ayer, donde se han perdido siete vidas humanas.

“Si se cumplieron los protocolos, es que el protocolo está mal, y si no se cumplieron los protocolos, hay que preguntarse por qué no se cumplieron”, ha manifestado Armas en un comunicado.

En este sentido, ha recordado que en la anterior tragedia de este tipo acaecida en la isla, hace algunos meses, perdieron la vida medio centenar de personas,

“Hoy aquí no han muerto cientos de personas por un detalle muy significativo y que cuesta muy poco dinero, y es que el Director Insular de la Administración General del Estado en El Hierro, se empeñó en tener aros salvavidas en las salvamares”.

“Una cosa tan sencilla como esa, salvó cientos de vidas hoy”, ha insistido.

El presidente insular ha lamentado el fallecimiento de las personas en esta tragedia, más aún cuando se han producido en medio de las labores de salvamento, “cuando se pierden vidas, cuando ya se ha llegado al muelle, cuando teóricamente ya está todo está resuelto, es una cuestión que tenemos que reflexionar.

"Hoy no, pero en días próximos tendremos que sentarnos y ver que hemos hecho mal”, ha hecho hincapié, al tiempo que ha agregado: "Yo no me conformo con que se hayan cumplido o no los protocolos, no puede ser que se nos muera la gente en el muelle”.

“No quiero poner ninguna culpa en los profesionales, ni en la gente de salvamento, que desde luego, merece la máxima valoración y son los que se juegan la vida todos los días, pero hay que reflexionar como sociedad, una sociedad avanzada como la nuestra no puede permitirse que se nos muera la gente de esta manera”.

Este jueves entierran en el cementerio de Valverde a la primera de las siete personas fallecidas en el vuelco de este cayuco en El Hierro, en el que viajaban un total de 152 personas.

En el vuelco del cayuco, que se produjo ayer en el mismo muelle, cuando sus ocupantes se disponían a desembarcar, han muerto cuatro mujeres y tres niñas, según datos de la Delegación del Gobierno y el 112.

Entre los adultos había 45 mujeres, un número alto para lo que suele ser habitual en este tipo de embarcaciones en los últimos años en la Ruta Canaria.

Las personas que iban a bordo proceden de Mali, Guinea Conakry, Senegal y Mauritania.EFE

gf/brr/bal