Directivos de la Salud exigen la "perentoria y urgente" profesionalización del sector

Zaragoza, 27 may (EFE).- El presidente de la Sociedad Española de Directivos de la Salud (Sedisa), José Soto, ha exigido la profesionalización del sector de directivos de salud como algo "perentorio y urgente", al asegurar que "no se puede poner el frente de un hospital a alguien que no ha estado nunca al frente de un equipo".

Así lo ha asegurado en la presentación del 24 Congreso Nacional de Hospitales y Gestión Sanitaria, que reunirá a unos 300 ponentes y más de 3.000 asistentes este miércoles y viernes en el Palacio de Congresos de Zaragoza para hablar sobre la innovación tecnológica, la sostenibilidad el liderazgo o la atención centrada en el paciente.

Soto, además, ha indicado que están abordando con las universidades la necesidad de implantar un grado en gestión sanitaria, que ya estará disponible el próximo curso por ejemplo en la Europea de Madrid, y que representará "un hito" para que profesionales en gestión empresarial se encarguen de la gestión sanitaria, lo que puede "garantizar el relevo".

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), Jesús Sanz, ha apostado por la profesionalización por potenciar el liderazgo de las personas más jóvenes para que "coexistan directivos sénior y junior" y se aúne la experiencia de unos con las mayores habilidades tecnológicas de otros.

Ha recordado además que la edad media de los puestos directivos sanitarios supera los 50 años y que, aunque el 70 % de los profesionales sanitarios son mujeres, solo el 35 % de los directivos lo son.

'Liderando la transformación' es el título de este congreso, que se celebra cada dos años, la última en Las Palmas, y que regresa a la capital aragonesa, donde tuvo lugar en 2005.

Sanz ha resaltado que el objetivo de esta cita es el intercambio de conocimiento y experiencias con todos los sistemas sanitarios autonómicos e internacionales para compartir ejemplos de buenas prácticas, fomentar la implantación de la innovación y la transformación digital y facilitar también la toma de decisiones y la colaboración institucional.

La presidenta de congreso, Carmen Vicente, ha explicado que entre marzo y mayo de este año un total de 109 directivos de la salud, el 56 % hombres, de todas las comunidades han participado en un sondeo anónimo digital en el que han resaltado el liderazgo de los directivos, con una media del 6,5, como motor para avanzar hacia un sistema sanitario excelente en calidad.

De todos los encuestados, el 96 % cree imprescindible el papel del directivo para lograr un sistema sanitario más eficiente, ha resaltado Vicente, quien ha añadido que, no obstante, el 46,6 % cree que en la actualidad están medianamente preparados y casi un 29 % opina que su preparación "es baja".

La integridad, la comunicación y la gestión de personas y toma de decisiones son las competencias más valoradas entre los encuestados para liderar esta transformación. EFE

