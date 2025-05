Moyano: “Me voy tremendamente orgulloso de lo que hemos construido”

Cangas do Morrazo (Pontevedra), 26 may (EFE).- Nacho Moyano, actual seleccionador español juvenil de balonmano, se despidió anoche de O Gatañal, donde durante seis temporadas dirigió al Frigoríficos del Morrazo.

Bajo su liderazgo, el equipo gallego ha conseguido disputar tres fases finales de la Copa del Rey, además de mantenerse en la liga Asobal con uno de los presupuestos más bajos de la categoría.

“Me voy tremendamente orgulloso de lo que hemos construido. Hoy el Cangas es, junto al Barça y el Granollers, el tercer club de base con más fases finales de España para disputar, y eso hace seis años era algo impensable. No me quiero atribuir ese mérito porque es un trabajo de mucha gente, pero sí que es verdad que nosotros lo hemos impulsado y le hemos dado esa cercanía al primer equipo”, declaró en rueda de prensa.

Por motivos personales, el técnico madrileño ha rechazado la oferta de renovación que le ha presentado la directiva que preside Alberto González, que ha elegido al pontevedrés Quique Domínguez, actual entrenador del Anaitasuna, para sustituirle.

“Estoy dejando mi casa por abrir otro proyecto personal y profesional diferente, me marcho sintiéndome un cangués más. Me he dejado la piel por este club”, afirmó Moyano, quien lamentó que su equipo no pudiese despedirse de su afición con un triunfo ante el Benidorm.

“Fue un partido de muchas emociones porque había mucho jugador que también se despedía y lo acusamos”, confesó el preparador del Frigoríficos, quien dejó claro que cambia de barco por un motivo personal.

“Ahora todo el mundo mira con envidia a este club, Cangas es un sitio apetecible para venir y del que nadie querría marcharse en condiciones normales”, sentenció. EFE

dmg/og