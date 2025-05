Alcaraz arranca con paso firme

Luis Miguel Pascual

París, 26 may (EFE).- Carlos Alcaraz presentó galones para renovar su título en Roland Garros, con una victoria contundente ante el italiano Giulio Zeppieri, procedente de la fase previa, en una jornada marcada también por la sorpresa de Jessica Bouza, que doblegó a la estadounidense Emma Navarro, novena favorita.

Paula Badosa también avanzó en un épico duelo contra la ex número 1 del mundo, la japonesa Naomi Osaka, mientras que Alejandro Davidovich venció en un duelo entre compatriotas al debutante Pablo Llamas y Jaume Munar superó al argentino Camilo Ugo Carabelli.

En el lado negativo, cayeron Roberto Bautista, Pedro Martínez y Albert Ramos, que vivió su último duelo en un Roland Garros donde brilló en 2016, año en el que alcanzó los cuartos de final, y 2017, cuando cayó en octavos.

Alcaraz solventó con contundencia el 'exilio' a la pista Suzanne Lenglen, un paso obligado que el español ya tiene por detrás y en el que se impuso por 6-3, 6-4 y 6-2, con un buen nivel de juego y, sobre todo, una gran concentración.

Deseoso de superar los altibajos que han puesto un toque negativo a su brillante carrera, el murciano saltó a la pista decidido a mostrar solidez y desplegó un abanico de sus golpes más característicos.

"Creo que he adquirido más regularidad", dijo Alcaraz, consciente de que los despistes se pagan caros en el mercado de un Grand Slam.

El rival, número 310 del ránking, ofreció un debut placentero al campeón, que ya ha tomado contacto con un torneo donde aspira a convertirse el primero en renovar el título desde Rafa Nadal en 2020.

Alcaraz aseguró que está deseoso de pisar la central, donde desde este domingo luce una placa con la huella del catorce veces campeón, el también español Rafa Nadal. Lo hará dentro de dos días contra el húngaro Fabian Marozsan, de 25 años y número 56 del ránking, en un partido que calificó como "una batalla de dejadas", por el gusto que ambos tenistas tienen por ese golpe.

Para entonces aspira a ampliar sus cifras sobre tierra batida, donde esta temporada lleva 16 victorias por una sola derrota, la sufrida en la final de Barcelona contra Rune, un partido que jugó físicamente disminuido, lo que le obligó a perderse el Masters 1.000 de Madrid.

Alcaraz saltó a la Suzanne Lenglen justo después de que Bouzas hubiera sorprendido a Navarro en un partido que sólo se explica por el gusto que la gallega tiene por los grandes escenarios. El 6-0, 6-1, que estuvo a punto de ser un doble 6-0, si la española no hubiera perdido su saque cuando servía para ganar, fue el premio a "la solidez" de su juego, aseguró.

"En estos escenarios juego buenos partidos", dijo la gallega, que aseguró que falló poco y eso le condujo a una victoria contundente ante una octavofinalista de la pasada edición.

Su primer triunfo en Roland Garros y también la primera vez que derrotaba a una top-10, con un resultado que sólo se ha repetido en dos ocasiones en los últimos 40 años.

Bouzas se medirá por un puesto en tercera ronda a la estadounidense Robin Montgomery, 115 del mundo, que venció a la francesa Diane Parry, invitada por los organizadores, 93 del mundo, y por 6-2 y 6-1.

Badosa demostró que va por el buen camino de la recuperación de la lesión de espalda que le mantuvo tres meses alejada de las pistas. La española, décima favorita, sabía que tenía que sufrir ante una ex número 1 del mundo como Osaka, y el primer set fue una buena muestra de ello, cuando lo dejó escapar tras desperdiciar un servicio para apuntárselo.

En ese momento, miró la placa de Nadal en la central y recuperó la confianza: "He perdido el primer set sin jugar mal, pero ella también ha estado muy bien. En ese momento he mirado la placa y me he dicho que tenía que seguir los pasos de Rafa", dijo la tenista, que acabó ganando 6-7(1), 6-1 y 6-4.

"Me he dicho: 'si quiere ganarme tendrá que estar tres horas en la pista'", aseguró.

Badosa se medirá en segunda ronda contra la rumana Elena-Gabriela Ruse, 80 del mundo, que venció a la estadounidense Mccartney Kessler, 7-5 y 7-6(3).

Davidovich tuvo más problemas de los esperados contra el joven Llamas, 413 del mundo, procedente de la fase previa y debutante en el cuadro final de un Grand Slam, que logró arrancarle un set, para acabar pagando su falta de experiencia e inclinarse por 6-3, 6-2, 6-7(4) y 6-3.

El cuartofinalista de 2021, cabeza de serie 26 en esta edición, se medirá al checo Jiri Lehecka, 34 del mundo, que se impuso al australiano Jordan Thompson por 6-4, 6-2 y 6-1.

Davidovich, que conocía "desde niño" a su rival, aseguró que el objetivo que se ha marcado es "ser más consistente" en el juego y señaló que va en la buena dirección: "Empezamos la temporada en el puesto 70 y ahora estamos entre los 30 mejores".

Munar superó la primera ronda por segundo año consecutivo al vencer a Ugo Carabelli por 6-4, 6-1 y 7-5, y tratará de romper su techo en Grand Slam contra el francés Arthur Fils, decimocuarto cabeza de serie, verdugo del chileno Nicolás Jarry, 6-3, 6-4, 6-7(6) y 6-3.

Bautista, que a sus 37 años disputaba su duodécimo Roland Garros, cayó por segunda edición consecutiva en el primer duelo, pese a haberse adelantado contra Rume, favorito número 10, que llega con el impulso de haberse impuesto en Barcelona y que acabó venciendo por 6-7(4), 6-4, 6-3 y 6-2.

Martínez opuso menos resistencia contra un Shapovalov que le pasó por encima, 6-2, 6-0 y 6-3. EFE

(foto)