2 años de cárcel para el exasesor que impulsó el proyecto de "pequeña Dubái" en Salamanca

Salamanca, 26 may (EFE).- La Audiencia de Salamanca ha condenado a dos años de cárcel al exasesor externo del Ayuntamiento José María Fuentes, quien impulsó el proyecto fantasma que pretendía convertir a la ciudad en una "pequeña Dubái", por un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Este proyecto finalmente fantasma era un plan de urbanismo que quería transformar esta ciudad Patrimonio de la Humanidad con unos 15.000 millones de euros de inversores de Emiratos Árabes Unidos y otros socios por concretar.

La sentencia condena a Fuentes por concurrir al concurso público de asesor con un título falso de Licenciado en Economía de la Universidad de Salamanca.

Además le impone una multa de 12 euros al día durante ocho meses (más de 2.800 euros) por este delito, pero le absuelve de otro de estafa que también le atribuían el Ministerio Fiscal y la acusación particular que ejerce el Ayuntamiento de Salamanca.

En la sentencia, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Léon, la Audiencia rechaza la acusación de estafa ya que considera que el exasesor no buscaba directamente un desplazamiento patrimonial concreto a cambio de ninguna contraprestación como exige todo delito de estafa.

Lo que buscaba fue la obtención de una plaza pública en el Ayuntamiento de Salamanca, que logró, y que durante el tiempo que estuvo contratado realizó una serie de trabajos y servicios de intermediación para los que se le contrató.

La Fiscalía pedía 4 años de prisión, una multa de 22 euros al día durante 11 meses y una indemnización de 135.090 euros para el Ayuntamiento, que era parte denunciante en el juicio.

Durante el juicio, el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, afirmó en su declaración como testigo que el trabajo del exasesor, quien impulsó el proyecto fantasma presentado en 2023 en el congreso Peace City World, había reportado "cero inversiones" para la capital.

El exasesor, cuya carrera de Economía no terminó al faltarle muchos créditos, solo contestó a las preguntas de su abogado y dijo que él no presentó ese documento, que no sabe cómo llegó allí, y que no es licenciado en Economía y nunca ha dicho que lo fuera, así como que "el alcalde miente" porque acudió a numerosos actos públicos con él. EFE

cgc/grg/jls