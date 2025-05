Valderas: ha sido duro pero hemos logrado darle una alegría a Logroño y La Rioja

Logroño, 25 may (EFE).- El final del partido entre Dux Logroño y Cacereño ha marcado el inicio de una fiesta para todas las componentes del equipo riojano, con dos protagonistas principales, la capitana Lorena Valderas y el entrenador Héctor Blanco, los dos supervivientes del otro ascenso del equipo riojano en 2018.

La capitana no ha dudado en enfundarse en una bandera de La Rioja y mientras todas sus compañeras saltaban y cantaban ella no paraba de saludar a conocidos, porque no en vano la defensa vasca lleva una década jugando al fútbol en la capital riojana.

"Este es el premio a años de trabajo", ha subrayado la capitana del Dux, que no ha dudado en asegurar que "vamos a quemar Logroño" en la celebración.

Ha asegurado que a pesar de los buenos resultados "ha sido una temporada dura" pero "eso ahora da igual, porque le hemos dado una alegría a Logroño y a La Rioja, porque toda esta afición se lo merecía".

Además ha felicitado "a las más jóvenes del equipo, porque han estado muy tranquilas" y "gracias a ello ahora podemos estar muy felices".

Sobre el campo de Pradoviejo se veía especialmente orgulloso al entrenador Héctor Blanco, que ha insistido en que su equipo "ha sabido jugar el partido", con toda la presión que suponía "y así hemos hecho historia".

"Ha sido duro, pero solo con ver el ambiente que hay aquí ha merecido la pena", ha explicado y ha insistido en felicitar a su plantilla "porque han hecho lo que había que hacer hoy".

Ha explicado que su plantilla "estaba más diseñada para una fase de ascenso que para una liga" y por eso "en algún momento de la temporada hubo dudas" pero "al final avanzamos y conseguimos tener un mes y medio para prepararnos para esto y lo hemos hecho bien".

Por ello ha insistido en que "este segundo ascenso es muy especial para mí" y "solo pienso en celebrarlo, no toca pensar en más".

El argentino Javier Ruffini es la cara visible del grupo de empresarios de su país, principalmente, y Estados Unidos, que adquirieron el Dux Logroño hace poco más de siete meses.

Cuando se presentaron en sociedad hablaron de su experiencia en el fútbol femenino en Estados Unidos y sus planes para llevar de nuevo al equipo a la máxima categoría "pero no esperábamos resultados tan rápidos", ha reconocido.

"Estoy feliz, estas jugadoras se lo merecen, son unas guerreras y han hecho una fase de ascenso perfecta", ha asegurado Ruffini, que ha incidido en que "lograr esto tan rápido no es fácil, pero se ve que ha servido la experiencia que teníamos, que hicimos buenos fichajes y también hemos tenido la pizca de buena suerte que hace falta para todo salga redondo".

El Dux Logroño, en este tiempo, se ha convertido sociedad anónima y tiene instalaciones propias "pero ahora llega algo distinto, más grande y desde mañana hay que empezar a planificar", ha asegurado.EFE

(Foto)