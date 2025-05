Moncho Fernández: "Cuando escuché a la gente gritar, ya me imaginé que Granada perdió"

Barcelona, 25 may (EFE).- El entrenador del Bàsquet Girona, Moncho Fernández, ha asegurado este domingo, pese a la derrota de su equipo ante el Barça (97-74), que, cuando escuchó "a la gente gritar", ya se imaginó que el Coviran Granada había perdido frente al Real Madrid (79-67) y seguirían la próxima temporada en la liga ACB.

"Al descanso pregunté, lógicamente, y luego, cuando escuché a la gente gritar, ya me imaginé que Granada había perdido y que seguíamos en la Liga Endesa. Me llevé una alegría, porque en la pista no se estaban haciendo las cosas muy bien", ha subrayado el preparador gallego desde la sala de prensa del Palau Blaugrana.

Pese a "estar fastidiado", porque, como ha reconocido, "a nadie le gusta perder así", Fernández ha querido destacar el esfuerzo de sus jugadores, que "han demostrado un compromiso enorme y han trabajado muy duro" para alcanzar la salvación.

También ha tenido palabras de agradecimiento para el cuerpo técnico y la dirección deportiva, que le brindaron su confianza desde el primer día.

"Me demostraron que querían que liderara el área deportiva y el equipo, y eso fue decisivo para tomar la decisión de venir. Para mí es una filosofía de vida estar donde te quieren, y Girona me lo demostró desde el primer momento", ha remarcado el técnico del conjunto gerundense.

Por último, Fernández ha querido agradecer el apoyo incondicional de la afición, que ha llenado Fontajau y ha estado al lado del equipo hasta lograr el objetivo de la permanencia.

"Estoy encantado de formar parte de este club. Desde el primer día, aunque era el nuevo, sentí que era uno más, no solo por la gente del club, sino también por la afición y por la ciudad", ha concluido el técnico del Bàsquet Girona. EFE

avm/jl