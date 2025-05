El ecijano García Herrainz se adjudica el Gran Premio del CSN4* de Pineda

Sevilla, 25 may (EFE).- El jinete de Écija (Sevilla) José Carlos García Herrainz, con la monta de 'King of the China Hero Z', ganó este domingo el Gran Premio del Concurso de Saltos Nacional 4 estrellas (CSN4*), del Grupo 1,45 metros, en el cierre de la primera fase de la Ruta de Primavera 2025 en el Real Club Pineda de Sevilla.

El astigitano se alzó con el triunfo en la prueba más destacada de la tercera y última jornada de este concurso al combinar en su recorrido precisión y velocidad para parar el crono en 39,35 segundos, un registro que le valió el primer puesto en un desempate vibrante y muy reñido con otros cinco binomios, informó la organización.

A tan solo siete centésimas, el sevillano Jesús Torres, a lomos de 'Diabetto PS', logró la segunda plaza, por delante de Luis Plaza Vidal con 'Vegas de la Folie', tercero con un tiempo de 42,06 segundos.

La prueba de 1,30 metros la ganó el andaluz Luis Ortiz Agüera montando a 'Isseymiyake de Caps Koko' y sumó así su segunda victoria en este CSN4*, al hacer un mejor tiempo en la segunda ronda de 19,60 segundos.

Con esta marca superó a la amazona del Club Pineda María Sainz de Rozas, que hasta entonces iba líder y que acabó segunda con 'Coryphée des Ifs' (20,90 segundos), y cerró el podio el malagueño Mickey Seaquist a lomos de 'Contador VD Dorpermolen Z'.

Este jinete, en esta ocasión con 'Funny de la Roque Z', logró la victoria en la prueba del Grupo 1,20 metros, siendo el más rápido con 61,40 segundos, por delante de Marta Torrado, segunda con su caballo 'Tanseñorito de Buzalen', y de Marta Garat, tercera con la monta de 'Nasa del Amor'.

Este CSN4* de Pineda ha sido la antesala de la gran cita de la Ruta de la Primavera, que se disputará desde el próximo viernes hasta el domingo 1 de junio en el club sevillano, que acogerá la segunda sede de la IV Liga Nacional de Saltos de la RFHE con el Concurso de Saltos Nacional 5 estrellas. EFE