Míchel Sánchez: "Necesitamos unas vacaciones y desconectar de esta temporada"

Girona, 24 may (EFE).- El técnico del Girona, Míchel Sánchez, ha asegurado este sábado en rueda de prensa que el equipo necesita "unas vacaciones y desconectar de esta temporada" porque ha sido "muy dura" y han vivido "situaciones complicadas de verdad".

El entrenador del conjunto rojiblanco ha vuelto a reivindicar que el Girona ha logrado el objetivo "más importante para el crecimiento del club", la permanencia en LaLiga EA Sports, pero ha reconocido que este verano se deberá hacer "autocrítica" y "un reset".

También ha afirmado que el partido de este domingo ante el Atlético de Madrid en Montilivi es "la primera piedra para el año que viene", y ha añadido que "es muy importante finalizar la temporada bien en juego y en resultado".

"Queremos ganar para nuestra afición y para estar lo más cerca posible de la décima posición. Será un partido complicado, pero jugamos en casa y queremos acabar con una victoria", ha señalado Míchel, antes de destacar que el Atlético es un rival "muy top".

"Representamos a una afición, una ciudad, una provincia y nunca se puede dejar pasar una oportunidad de dar tu 100%. Siempre que juego al fútbol intento dar mi mejor versión y eso es lo que les he pedido a los jugadores", ha explicado el entrenador del Girona, ya salvado matemáticamente.

Míchel ha admitido que este curso no ha encontrado la manera de que los jugadores estén más conectados y que también debe mejorar su manera de relacionarse con los futbolistas en los momentos "más críticos y de más dudas".

"Creo que he sido muy agresivo en muchas situaciones y no les he dado la confianza que merecen. Puede ser que este año mi exigencia haya estado por encima de la confianza y que no hayan notado esta confianza", ha apuntado.

También ha vuelto a reconocer que la última pretemporada no fue buena y ha avanzado que la próxima empezará alrededor del día 8 de julio, con la certeza de que es "un momento muy importante para trabajar y consolidar la idea de juego".

El técnico madrileño, además, ha reiterado su "confianza" en el director deportivo Quique Cárcel, y ha remarcado que siente que está en el sitio en el que quiere estar. EFE

