La Primera espera al Levante: debe ganar en Burgos y que falle el Mirandés o el Elche

Burgos/Valencia, 24 may (EFE).- El Levante, líder de LaLiga Hypermotion con 73 puntos y dos más que sus dos inmediatos perseguidores, está a un paso de regresar a Primera División tres años después de su último descenso. Lo logrará si gana este domingo en El Plantío al Burgos, que no se juega nada, y el Mirandés o el Elche no se imponen en sus respectivos partidos.

También le podría valer un empate en Burgos, ya que le situaría con 74 puntos y para subir directamente sin esperar a la última jornada ante el Eibar en València necesitaría que perdiera el Elche y que el Real Oviedo, que es cuarto con 69 puntos, no ganara este domingo ante el Tenerife a domicilio.

El equipo valenciano estará acompañado en El Plantío por unos mil quinientos seguidores. No estará sobre el terreno de juego, sin embargo, el centrocampista Oriol Rey, sancionado por acumulación de amarillas, mientras que el delantero Iván Romero, aquejado de una lesión en el gemelo de la pierna izquierda las últimas tres semanas, se sentará en el banquillo pero no podrá participar.

El partido también será muy especial para el entrenador del Levante, Julián Calero, y el central Unai Elgezabal. Coincidieron en Burgos entre 2020 y 2023, lograron un ascenso a Segunda con el equipo burgalés y este domingo en un campo que tan bien conocen podrían sellar su billete para estrenarse en Primera División.

Una de las pocas dudas en el once inicial es saber el sustituto de Rey. El capitán Iborra y Algobia podrían entrar en la formación inicial, siempre que Kochorashvili esté listo y se haya recuperado completamente de unas molestias en la rodilla que le han impedido ser titular en las dos últimas jornadas.

Con la defensa habitual, en ataque estarán juntos Morales y Brugué. Son los dos máximos goleadores del equipo con diez goles cada uno y es la pareja que más ha utilizado Calero durante la temporada, sobre todo cuando no ha estado disponible Iván Romero.

El Burgos se despide de su afición esta campaña en un choque intrascendente en cuanto a la necesidad, pero como suele ocurrir en este tipo de situaciones con la obligación de salvar la honra ante un rival que se juega todo.

El técnico del conjunto burgalés, Luis Miguel Ramis, ha reafirmado en rueda de prensa el compromiso de los suyos pese a las bajas sensibles en este partido sabiendo "el nivel del rival", y por ello se ha marcado el objetivo de "llevar el partido" a su terreno para sumar los tres puntos.

El Burgos afronta el encuentro con varias ausencias. A la ya conocida de Curro Sánchez por molestias en la rodilla se une Dani Ojeda, tras pasar por quirófano por una operación nasal. Tampoco podrá contar con Grego Sierra, que está sancionado.

“En principio, todos los demás están disponibles", ha puntualizado el entrenador, que espera poder dar minutos a un jugador que fue muy importante en temporadas atrás con el equipo como fue Raúl Navarro.

El Levante, que podría lograr el ascenso este mismo fin de semana si gana y acompañan los resultados de sus rivales directos, no será un adversario fácil. “Es un equipo muy disciplinado, riguroso y equilibrado, tienen muchas variantes y registros, lo que demuestra por qué están donde están en la clasificación”, ha valorado Ramis.

Más allá del papel de juez en la lucha por el ascenso, el Burgos se juega cerrar la temporada en casa con una victoria para su afición, "un regalo" para los blanquinegros que "han apoyado toda la temporada sin importar el momento del equipo o el resultado".

- Alineaciones probables:

Burgos: Cantero, Pipa, Arroyo, Córdoba, Florian Miguel, Alex Sancris, Atienza, Morante, Íñigo Córdoba, David González y Fer Niño.

Levante: Andrés, Dela, Unai, Ignasi, Pampín, Kocho, Algobia o Iborra, Pablo Martínez, Carlos Álvarez, Morales y Brugué.

Árbitro: Sesma Espinosa (Comité Riojano).

Campo: El Plantío

Hora: 18:30. EFE

1005179

vfr/pcr-pzm sm/jap