Junts acusa a Illa de "ir a hacerse perdonar en el resto de España" por la financiación

Barcelona, 24 may (EFE).- El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha acusado este sábado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de "ir a hacerse perdonar en el resto de España" por la financiación y le ha reclamado que esté "más al pie del cañón en Cataluña".

En declaraciones a los periodistas desde el Aplec del Cargol de Lleida, Turull ha cargado contra Illa tras su viaje de ayer a Aragón: "No es momento de intentar hacerse perdonar por las Españas, ni intentar gustar a las Españas, sino de estar a pie de calle".

Según el dirigente de Junts, el presidente catalán "hace más de candidato y de pacificador del PSOE que de presidente de Cataluña".

Turull se ha preguntado "en qué lado de la mesa estará Illa" cuando haya que negociar la financiación de Cataluña y si estará "al lado de Cataluña o al lado del PSOE y del Estado".

"Quizás iría mejor que (Illa) hablara con más gente de Cataluña, en lugar de intentar gustar al resto del Estado. Si intenta gustar al resto del Estado lo hace para que el PSOE no tenga problemas, que es su mantra de siempre, en lugar de para defender los intereses de los ciudadanos de Cataluña", ha subrayado.

En este sentido, ha insistido en que Illa "debería estar más al pie del cañón en Cataluña, en lugar de hacerse perdonar o gustar en el resto de España".

"Nos gustaría que Illa estuviera más tiempo defendiendo los intereses de Cataluña que intentando defender la posición del PSOE en el conjunto del Estado", ha agregado.

Por otro lado, no ha querido pronunciarse sobre las negociaciones para aprobar la oficialidad del catalán en la reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE del próximo martes en la que se abordará la cuestión.

"No es momento ni de especulaciones ni de gesticulaciones. El tema es muy serio, no queremos hacer declaraciones. Todo el mundo sabe el trabajo que tiene que hacer, todos saben el trabajo que hemos hecho. No haremos declaraciones hasta el martes", ha indicado. EFE