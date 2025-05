El Sant Andreu aspira a completar el triplete ante un Sabadell sin margen de error

Barcelona, 24 may (EFE).- El Sant Andreu se coronará campeón de la División de Honor femenina por primera vez si vence este domingo (13:30 horas) en el segundo duelo de la final al Astralpool Sabadell, que tratará de empatar la eliminatoria y forzar el tercer partido.

Arropado por su afición en la piscina Pere Serrat, el conjunto entrenado por Javi Aznar intentará aprovechar la primera oportunidad de cerrar la serie en casa y poner el broche de oro a una temporada histórica, en la que ya han conquistado la Copa de la Reina y la Liga de Campeones.

El conjunto barcelonés llegará a la cita con la confianza que le otorgan las tres últimas victorias frente al Sabadell, al que ganó tanto en la final de la máxima competición continental (8-9) como en el partido por el título de la Copa doméstica (17-13).

Tras perder la final del curso pasado frente al Assolim Mataró, el Sant Andreu opta a rematar la serie después de vencer en un primer partido igualado y que resolvió en los instantes finales.

El Sabadell reclamó una falta que los árbitros no señalaron y, en la acción siguiente, Elena Ruiz no perdonó desde el punto de penalti para colocar el 12-13 definitivo.

Por su parte, el conjunto vallesano se enfrenta a un reto inédito esta temporada, remontar una eliminatoria, puesto que hasta ahora siempre había comenzado con victoria tanto en las semifinales del campeonato (17-8 al Mataró) como en los cuartos de final de la Liga de Campeones (19-6 al Alimos griego).

El equipo de David Palma puede agarrarse a los precedentes de la fase regular del campeonato, pues venció al Sant Andreu (10-15 y 15-14) en ambos duelos, aunque la última victoria se remonta a enero.

Sin margen de error, el Sabadell, que no pierde una final de Liga desde la temporada 2009-2010 ante el Mediterrani, se jugará a una sola carta la posibilidad de devolver la serie a Can Llong (28 de mayo, 19:00 horas) y no cerrar la temporada en blanco.

Sin Maica García (baja por maternidad) ni las estadounidenses Maggie Steffens y Tara Prentice —fichadas para la Liga de Campeones—, el equipo vallesano necesita recuperar la mejor versión de la húngara Rita Keszthelyi, que se quedó sin anotar en el primer duelo, ante un Sant Andreu coral en el que todas aportan. EFE

