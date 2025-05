Robles ve positiva la tramitación del embargo de armas a Israel pero recalca que España no compra, aunque hay licencias

La ministra de Defensa, Margarita Robles, considera que la toma en consideración de la proposición de ley para establecer un embargo de armas a Israel aprobada en el Congreso es "positiva", aunque ha incidido en que España no compra armamento al Estado hebreo, si bien existen licencias de programas anteriores al 7 de octubre de 2023.

En declaraciones a los medios de comunicación en el pasillo de la Cámara Baja, Robles ha lamentado que la situación de la Franja de Gaza, en plena intensificación de la ofensiva israelí, es "inaceptable desde todos los puntos de vista" y ha llamado a no "mirar para otro lado".

Por ello, la toma en consideración aprobada en la sesión plenaria del martes "es algo muy positivo", si bien ha recalcado que España "no compra armas a Israel". Pero ha diferenciado licencias de programas que puede estar utilizando la industria de la defensa, con anterioridad al 7 de octubre de 2023.

Dice que son "algunas muy determinadas" y algunas "muy antiguas, que a lo mejor ya no son utilizables", pero "no son armas, porque no se puede meter todo en el mismo paquete". En cualquier caso, para la ministra lo "verdaderamente importante es no permanecer callados" ante los sucesos en la Franja de Gaza, y ha trasladado el compromiso del Gobierno en esta materia.

En esta línea, ha pedido unanimidad en Europa a la hora de condenar a Israel, igual que ocurrió con Rusia cuando invadió Ucrania. "Es esencial la unidad, la misma unidad que hemos tenido contra Rusia, en Ucrania, hay que conseguir esa unidad", ha reivindicado.