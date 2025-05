El teórico de los flujos migratorios Douglas Massey, Premio Princesa de Ciencias Sociales

Oviedo, 21 may (EFE).- El rigor académico y la mirada racional y empática del demógrafo y sociólogo estadounidense Douglas Massey para analizar los movimientos migratorios internacionales le han hecho merecedor este miércoles del Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2025.

El jurado que le ha otorgado este galardón ha valorado las "aportaciones fundamentales" realizadas por Massey (Olympia, Washington, 1952) para la "comprensión" de los flujos poblacionales y sus consecuencias en la segregación urbana y la estratificación social.

El fallo ha destacado la trayectoria investigadora de Massey "a partir de la concepción del hombre como 'una especie migratoria'", construida con un modelo teórico del "más exigente rigor académico", que permite interpretar las sociedades contemporáneas con una visión "sosegada, racional y empática".

El presidente del jurado, el sociólogo Emilio Lamo de Espinosa, ha subrayado que el teórico estadounidense ha realizado en las últimas décadas un análisis "riguroso" sobre los movimientos migratorios apoyado en "datos empíricos indiscutibles" y con una mirada "comprensiva".

Profesor de Sociología en la Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Princeton, en donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional, Massey está considerado como uno de los mayores expertos mundiales en migración internacional, la raza y la vivienda, la discriminación, la educación, la estratificación y Latinoamérica, especialmente México, y la pobreza urbana.

Los especialistas también destacan su capacidad para combinar el rigor académico con un enfoque accesible que ha influido tanto en el ámbito académico como en la formulación de políticas públicas.

En sus publicaciones ha defendido que la migración no es el resultado de una operación coste-beneficio y que tampoco es la respuesta a la pobreza extrema, sino que su causa principal está en el fracaso de los mercados laborales domésticos que impiden encontrar trabajo a la población.

Desde hace décadas, Massey se pregunta sobre las causas y los impactos del aumento de la migración internacional y la segregación en las ciudades estadounidenses.

A partir de la publicación de 'American Apartheid', en 1994, el sociólogo ha trabajado en las consecuencias de la segregación para los afroamericanos y los latinos de ascendencia africana.

Sostiene que la segregación ocupó un lugar destacado en las explicaciones del bajo rendimiento académico de los afroamericanos e interactúa con los cambios en la distribución del ingreso en Estados Unidos para generar una creciente concentración de pobreza que, a su vez, intensifica el desorden social y la violencia, lo que perjudica la salud de los afroamericanos y reduce su esperanza de vida.

Massey es cofundador y codirector de proyectos de investigación como el Mexican Migration Project y el Latin American Migration Project, en colaboración con Jorge Durand, que han proporcionado datos valiosos sobre los patrones migratorios en América Latina.

Además, ha sido presidente de la Asociación de Población de América, de la Academia Americana de Ciencias Políticas y Sociales y de la Asociación Americana de Sociología.

Entre sus publicaciones más influyentes se encuentran 'American Apartheid: Segregation and the Making of the Underclass (1993)', coescrito con Nancy A. Denton, donde analiza la segregación racial en Estados Unidos, y 'Beyond Smoke and Mirrors: Mexican Immigration in an Era of Economic Integration' (2002), en colaboración con Jorge Durand y Nolan Malone, que examina las políticas migratorias estadounidenses en el contexto de la globalización.

En 2017 publicó 'Comprender las migraciones internacionales. Teorías, prácticas y políticas migratorias', una obra escrita en español, y además ha formado parte del consejo editorial de numerosas publicaciones especializadas y actualmente es miembro del consejo de Annual Review of Sociology.

Doctor 'honoris causa' por las universidades de Pensilvania y Ohio State, Massey es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, la Sociedad Filosófica Estadounidense y la Academia Europea, entre otras instituciones.

A lo largo de su trayectoria también ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio de Reconocimiento de Destacado Mérito del Consejo Cultural Mundial de México en 2008, el Award for the Public Understanding of Sociology (EE.UU., 2012), el Paul Davidoff Award (EE.UU., 2013), el Henry Allen Moe Prize en Humanidades (EE.UU., 2017) y el Premio Bronislaw Malinowski de la Society for Applied Anthropology, otorgado junto a Jorge Durand por su trabajo colaborativo en el Mexican Migration Project (EE.UU., 2018).

Su candidatura, que se ha impuesto a otras 39 propuestas de una quincena de nacionalidades, había sido propuesta por el también sociólogo y demógrafo estadounidense de origen cubano Alejandro Portes, ganador de este galardón en 2019. EFE

(foto) (vídeo) (audio)