La Bolsa de Seúl cierra plana en medio de la rebaja crediticia de EE. UU.

Seúl, 20 may (EFECOM).- La Bolsa de Seúl cerró este martes con una ligera caída, manteniéndose en el umbral de los 2.600 puntos, en medio de los efectos de la rebaja crediticia de EE. UU.

El índice de referencia Kospi retrocedió un 0,06 % y finalizó en 2.601,80 unidades. Se negociaron 7,57 billones de wones (5.440 millones de dólares).

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, subió un 0,25 % hasta 715,55 unidades.

El Kospi arrancó la jornada con un avance cercano al 0,8 %, pero el impulso inicial se desvaneció con rapidez. La sesión estuvo influida por la persistente cautela de los inversores tras la rebaja de la calificación crediticia de Estados Unidos por parte de Moody's la semana pasada, que pasó del nivel Aaa a Aa1 debido al creciente déficit fiscal y al aumento del coste de los intereses.

Entre los valores destacados, el fabricante de semiconductores Samsung Electronics avanzó un 0,18 % y su competidor SK hynix un 1,30 %.

El sector financiero cotizó con solidez, con alzas para firmas como KB Financial Group, que registró un incremento del 1,37 %, Shinhan Financial Group, un 3,26 %, y Hana Financial Group, un 1,81 %.

En cambio, el sector de batería sufrió amplias pérdidas. LG Energy Solution cedió un 4,12 %, Posco Future M se desplomó un 6,35 % y el fabricante de componentes Samsung SDI perdió un 4,66 %.

La divisa local, el won, se apreció 5,40 unidades frente al dólar estadounidense, que se intercambiaba en 1.392,40 wones al cierre de la sesión. EFECOM