Alcalde de Vita (Ávila) tras declarar por la canción que habla de abusar de una niña: "Todo ha ido bien"

El alcalde de la localidad abulense de Vita, Antonio Martín Hernández, ha declarado este lunes en los juzgados de Ávila, tras la querella presentada en su momento por la Fundación de Abogados Cristianos, por un presunto delito de corrupción de menores, y tras las denuncias del colectivo Manos Limpias, la asociación Liberum, el secretario general de IU, por la Asociación Hazteoir.org y un particular, ante la Fiscalía.

"Todo ha ido bien", es lo que se le ha podido escuchar a la salida del edificio donde entraba pasadas las diez de la mañana para declarar sobre la canción que habla de abusar de una niña y que entonó sobre un escenario en las fiestas de la localidad . Tras el interrogatorio, donde solo ha respondido a preguntas de su abogado, porque así lo ha creido "conveniente", el edil ha insistido en que no iba a hacer "declaraciones".

Los hechos se remontan al pasado 25 de agosto, cuando el alcalde, en durante las fiestas del municipio, se subió a la tarima donde en ese momento tocaba un grupo de música, y cogió el micrófono para entonar una canción conocida popularmente en la zona, cuya letra se tachó de pederasta y de incitar a la violación.

La presidenta de la Fundación Española de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha acudido a la declaración de Antonio Martín y ha anunciado que pedirán "más diligencias", ya que consideran que "no se puede justificar ninguna apología de la pederastia" y menos si vienen "por parte del que era un cargo del PP".

"Ahora que vemos que este Gobierno tiene los días contados lo que no podemos permitir es que el gobierno que releve a este siga haciendo las cosas igual", ha señalado para lamentar que el investigado no haya contestado a las preguntas de la acusación. "Ha venido a decir que era una canción que se suele cantar y que le extrañaba toda esta presión porque él, lo que ha venido a decir, es que prácticamente no le ha molestado a nadie", ha añadido.

Igualmente, ha criticado que existan leyes que favorezcan estos comportamientos. "Necesitamos un nuevo Gobierno que no haga leyes como la del Sí es Sí, que excarcele a pederastas y violadores. Necesitamos un nuevo Gobierno que no justifique el carnaval pederasta de Torrevieja y que proteja a la infancia y proteja a los niños", ha añadido.

La presidenta ha señalado que pedirán más diligencias para que la investigación "continúe", para que "finalmente haya juicio" y que el regidor de Vita sea "condenado por un delito". "No se puede justificar nada así y esto debería servir de aviso para que no se repita en un futuro", ha apostillado.

Además, ha afeado al PP por no haberse personado "como acusación" o haber hecho "algo", si bien el partido expulsó al edil días después de producirse los hechos. "Necesitamos un Gobierno que no siga los pasos de la ley del Solo sí es sí o que de alguna manera trate de justificar la pederastia", ha añadido.

Desde Abogados Cristianos consideran que la actuación del alcalde "sí molestó", aunque el alcalde considere que no tenía "intención". "Nosotros pediremos más diligencias, porque recordemos que estamos todavía en la fase de instrucción y estamos estudiando solicitar que se abra juicio oral y con los escritos de acusación haya juicio y finalmente una sentencia condenatoria. Es un hecho repugnante que necesitamos que no se repita", ha abuandado.

A pesar de que el alcalde ha justificado la canción en un contexto festivo con un ambiente "concreto", Castellanos ha insistido en que hay actitudes que no se pueden justificar y que tiene que "caer ya" la costumbre de "justificar todo con humor".

Igualmente ha mostrado su preocupación de que Martín siga como alcalde. "Una persona que ocupa un cargo público, que debería ser el garante del respeto a todos, especialmente a los más indefensos, no debería ser ni presidente de comunidad de vecinos. "Y deberían ser los ciudadanos, su propio partido, los que le obligaran a que no esté en ningún cargo público porque no salvaguarda los intereses de nadie y, además, ha hecho apología de la pederastia", ha zanjado.